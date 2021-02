"Formkurvan pekar spikrakt upp - ny seger för Potter"

Spelstopp: 18.59

Elfsborg - Degerfors: Över 2,5 mål @ 1,63

Efter fjolårets succé har Elfsborg stora förväntningar på den säsong som ska starta under måndagen. Den sista träningsmatchen inför allvaret spelades mot IFK Norrköping och det var en historia som slutade 3-3. Rasmus Alm, tidigare i Degerfors, stod för ett av målen då och är kanske den största offensiva stjärnan i laget sedan Jesper Karlsson lämnat. Buffeln Per Frick är också tillgänglig och han är alltid jobbig att möta. Degerfors vräkte in mål i Superettan förra säsongen och har gjort åtta mål på sina fyra träningsmatcher under vintern. 0-0 senast mot Brage var knappast något styrkebesked, men nu när allvaret drar igång tror jag att vi kommer få se ett frejdigare bortalag. Räkna med att gästerna löper ohyggligt mycket. Det kombinerat med klass längst fram i form av Edvardsen och Abraham gör att jag tror Degerfors mycket väl kan hitta nätet. Försvarsspelet har inte riktigt satt sig än så här tidigt under säsongen och jag tror därför att alla skickliga spelare som finns på plan kan se till att vi får bevittna ett målkalas. Över 2,5 mål finns till 1,63 och det är fullt godkänt. Spel: Över 2,5 mål @ 1,63

Tävling: Svenska Cupen

Plats: Ryda Fotbollshall

Tid: 19.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore

Club Brugge - Leuven: Club Brugge -1 @ 1,84

Club Brugge har i praktiken redan avgjort den belgiska ligan. Tio raka segrar mot inhemskt motstånd imponerar oerhört mycket. Nu har de blåsvarta drabbats av coronaviruset och får därmed klara sig utan stjärnor som Noa Lang, Hans Vanaken och Mats Rits. Trots det kan värdarna ställa en urstark elva på benen. I truppen finns offensiva hot som Bas Dost, Charles De Ketelaere, Ruud Vormer och Tahith Chong. Det ska vara tillräckligt för att näta under måndagen.

Leuven gör en fin säsong och har häng på en topp 8-placering vilket innebär chans på spel i nästa säsongs Europa League. De har dock bara lyckats vinna en av sina sex senaste och har en del problem med skador. Dessutom är viktige, bulgariske försvararen Kristiyan Malinov avstängd efter sitt röda kort senast. Thomas Henry, som ligger tvåa i skytteligan med 19 fullträffar, är Leuvens stora hot. Neutraliseras han har inte besökarna mycket att komma med.

Club Brugge fick stryk av Leuven i höstmötet och är säkerligen revanschsugna. Kommer serieledarna bara upp i sin normala nivå vinner de detta med ett par bollar trots alla coronafall i truppen. Handikapplinan plockas till trevliga 1,84.

Spel: Club Brugge -1 @ 1,84

Tävling: Jupiler League

Plats: Jan Breydel Stadion

Tid: 20.45

Brighton - Crystal Palace: Hemmaseger @ 1,75

Graham Potter har verkligen utvecklat Brighton. Under ett par år har de blåvita nu spelat väldigt attraktiv fotboll men utan att få resultaten med sig. Det gör att Fiskmåsarna tampas i botten av tabellen. Formkurvan pekar dock spikrakt uppåt med poäng i sex raka ligafajter. Senast blev det bara 0-0 mot Aston Villa men spelmässigt var det en av Brightons bästa insatser på länge. Kan hemmalaget komma upp i den nivån kommer det bli åka av för Palace.

Roy Hodgsons Örnar flyger inte speciellt högt efter att Wilfried Zaha skadat sig. Den irrationelle ivorianen är tveklöst lagets viktigaste spelare och utan honom på plan har det blivit noll mål och noll poäng på de två senaste omgångarna. 0-3 hemma mot Burnley är inget bra resultat att ha med sig i ryggen. Mot ett spelskickligt Brighton lär Palace backa hem och satsa på omställningar.

Det tror jag inte fungerar den här gången. Brighton kommer ha mycket boll och med ett nästan tomt rehabrum finns det flera alternativ i offensiven. Brighton vinner detta och 1,75 gånger fläsket på den saken är taget.

Spel: Hemmaseger @ 1,75

Tävling: Premier League

Plats: AmEx Stadium

Tid: 21.00

Trippeln

Elfsborg - Degerfors: Över 2,5 mål @ 1,63

Club Brugge - Leuven: Club Brugge -1 @ 1,84

Brighton - Crystal Palace: Hemmaseger @ 1,75

Totalt odds: 5,25

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

