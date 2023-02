Forsbergs manskap skuggar ligatoppen

Spelstopp lördag: 15.29 Köln - RB Leipzig: Bortaseger @ 1,99 (till Oddset) RB Leipzig har tagit sju poäng på sina tre ligamatcher efter uppehållet och slog ut Hoffenheim ur DFB Pokal tidigare i veckan. Det känns helt klart som att det är Tjurarna som är det största hotet mot Bayern München i de inhemska tävlingarna. Då finns det inget utrymme att tappa poäng i matcher som denna. Här kan gästerna mönstra en urstark elva med spelare som Szoboszlai, Silva, Werner, Schlager och Laimer från start. Köln är också obesegrade efter uppehållet, men deras insats i Gelsenkirchen för en vecka sedan var allt annat än bra. Då ska Köln vara nöjda med att de lyckades lösa en pinne mot usla Schalke 04. Visst har Köln varit starka framför sin högljudda hemmapublik och i Skhiri och Hector finns det klass. Totalt sett är truppen dock inte i närheten av gästernas stjärnglans och det bör märkas över 90 minuter. Jag håller besökarna som det klart bättre laget och de vet mycket väl att det inte finns något utrymme för att tappa poäng i matcher som denna om drömmen om en ligatitel ska leva vidare. Forsberg och hans kamrater tar tre tunga poäng till fina 1,99. Spel: Bortaseger @ 1,99

Tävling: Bundesliga

Plats: RheinEnergieStadion

Tid: 15.30 Sassuolo - Atalanta: Över 2,5 mål @ 1,60 till Oddset) Efter en vinter fylld av sorger och bedrövelse slog Sassuolo till med en kanoninsats mot Milan förra helgen. 5-2 på bortaplan var minst sagt imponerande siffror och Berardi visade klassen med ett mål och tre assist. Ihop med Defrel och Lauriente ska han se till att de grönsvarta har offensiva hot även i lördagens match. Bakåt ser det tunnare ut och 31 insläppta mål på 20 ligamatcher är lite väl mycket. Atalanta föll med 0-1 i veckans Coppa Italia mot Inter, men förutom den matchen har de blåsvarta från Bergamo fått ordentlig fart på målskyttet mot slutet. Innan cupfajten mot Inter hade Atalanta nätat 18 gånger på fyra tävlingsmatcher. Lookman är i strålande form och tillsammans med Boga, Höjlund, Zapata och Koopmeiners ser han till att gästerna kommer pricka rätt ett antal gånger i denna kamp. Sassuolo snittar över 2,5 mål per match under säsongen (framåt och bakåt) medan Atalanta ligger över tre baljor per fajt. Elva av de tolv senaste inbördes mötena har alla gått över 2,5 mål och det allra mesta pekar mot att det blir samma visa igen. 1,60 på att vi får se minst tre fullträffar är fullt godkänt och fungerar bra som virke på min trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 1,60

Tävling: Serie A

Plats: Mapei Stadium

Tid: 20.45

TV: Cmore Fotboll och Cmore Real Betis - Celta Vigo: Hemmaseger @ 2,23 (till Oddset) För andra gången på några veckor fick Real Betis se sig bli dragna på näbben av Barcelona. Onsdagens 1-2-förlust i La Liga var inte mycket att snacka om, men de grönvita stod upp bra. Luiz Henrique blandade högt med lågt och Nabil Fekir såg hela tiden farlig ut. Borja Iglesias hade en sämre match, men där finns det ett enormt sparkapital. Strikern har visat flera gånger om denna säsong att det är en spelare med näsa för mål. Trycket från läktaren var enormt mot Barcelona och Betis trogna fans kan mycket väl spela en nyckelroll här också. På hemmaplan har Betis tagit poäng i sju av nio hemmamatcher. Celta Vigo klättrar i tabellen efter 1-0-segern mot Athletic Bilbao. Iago Aspas stod i vanlig ordning för målet och är fortfarande en riktig magiker. På resande tass har dock de ljusblåa haft problem och bara segrar två gånger på nio försök. Real Betis slåss om en Champions League-plats och har en starkare trupp än lördagens kombattanter. Kan de bara hålla Aspas under uppsikt bör värdarna vinna detta. 2,23 är ett väl tilltaget odds på den raka ettan och det avslutar lördagens trippelfest! Spel: Hemmaseger @ 2,23

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Benito Villamarín

Tid: 21.00

TV: Cmore Live och Cmore Trippeln Köln - RB Leipzig: Bortaseger @ 1,99

Sassuolo - Atalanta: Över 2,5 mål @ 1,60

Real Betis - Celta Vigo: Hemmaseger @ 2,23

Totalt odds: 7,10 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.