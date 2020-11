"Försvagat PSG - målsnål tillställning väntas"

Spelstopp: 20.44 Birmingham - Wycombe: Birmingham -0,5 @ 1,69 Jag har under en längre tid haft ett gott öga åt Birmingham och nu verkar vinden ha vänt för Blånäsorna. Två raka segrar mot Preston och Huddersfield är starkt jobbat. I helgen fick nya autraliensaren McGree sätta dit sitt första mål för klubben och bredden i truppen imponerar verkligen. Spets finns det också i spelare som Jutkiewicz, Leko, Sunjic och San José. Wycombe tog säsongens första seger när Sheffield Wednesday betvingades under lördagen. David Wheeler blev stor matchhjälte med matchens enda mål. Det var andra omgången i rad som nykomlingen tog poäng och de börjar så sakteliga växa in i Championship-kostymen. Samtidigt ska det sägas att Wednesday i den kampen hade mer än 70 procent av bollinnehavet, detta på bortaplan. Wycombe har noll poäng och 1-10 i målskillnad på de fyra bortafajter som spelats hittills och jag tror att de får inrikta sig på att freda sitt mål här. Birmingham bombar på från start och får också hål på The Chairboys. 1,69 på -0,5, som är samma sak som raka ettan, är taget. Spel: Birmingham -0,5 @ 1,69

Tid: 20.45 Barcelona - Dynamo Kiev: Barcelona -2,5 @ 1,68 Barcelona hackar betänkligt spelmässigt och fick bara en pinne i helgens ligamatch mot Alavés, detta trots spel med en man mer under den sista halvtimmen. I Champions League har det startat bättre med två raka segrar och 7-1 i målskillnad. 2-0 borta mot Juventus förra veckan var en styrkedemonstration. Nu ska bara katalanerna få igång Lionel Messi också så kan detta bli en rolig säsong. Dynamo Kiev har sett helt okej ut i båda sina matcher mot Juventus och Ferencváros men kommer till Camp Nou med en extremt skadeskjuten trupp. Hela 13 spelare saknas av olika anledningar, främst corona. Bland annat båda mittbackarna samt förste- respektive andremålvakten. Ukrainarna åker till matchen med endast 13 friska seniorspelare. Med sådana förutsättningar kan detta bara sluta på ett sätt. Det blir slakt. Jag högg handikapplinan på Barcelona tidigt och den sjunker som en sten. I skrivande stund finns -2,5 till 1,68 och det kommer säkerligen sjunka ytterligare. Den plockas omgående. Spel: Barcelona -2,5 @ 1,68

Tid: 21.00 RB Leipzig - PSG: Under 3,5 mål @ 1,57 RB Leipzig fick en rejäl åktur av Manchester United i den förra omgången av Champions League. 0-5 var en pinsam insats från Tjurarna som lär vara betydligt mer påkopplade nu. Klosterman och Halstenberg saknas alltjämt, men i övrigt ser truppläget helt okej ut. Leipzig föll med 0-3 mot PSG i semifinalen av förra säsongens Champions League och vill säkerligen ha revansch nu. Då krävs det ett tajtare försvarsspel. PSG:s stora styrka brukar alltid vara deras anfall, men nu saknas väldigt många viktiga lirare. Draxler, Neymar, Mbappé och Icardi får alla se matchen från läktaren. Di María, Sanabria och Kean är inga dåliga ersättare, men visst är det en enorm försvagning för fransmännen. Bakåt ser det bättre ut då Marquinhos lär ta plats från start. Ett enormt försvagat PSG kommer säkerligen vara hyfsat nöjda med ett oavgjort resultat i Tyskland och vi lär knappast få se någon tokoffensiv från Tuchel. Detta kan mycket väl bli ganska målsnålt och under 3,5 mål finns till 1,57. Det är alldeles för högt. Spel: Under 3,5 mål @ 1,57

