"Försvarsspelet brister - derbyt bjuder på mål"

Girona - Las Palmas: Över 2,5 mål @ 1,80

Så sent som i förra veckan var Girona i farten hemma på Estadi Montilivi. Den för katalanerna betydelselösa matchen mot Arsenal fick en bra start när Danjuma utnyttjade ett misstag i The Gunners bakre led, men därefter såg det ut som det gjort under merparten av ligafasen i Champions League. Míchels adepter blev tillbakatryckta och förlorade sedermera med 1-2.

Girona har inte rosat marknaden i Mästarturneringen, men när det vankas ligamatch mot Las Palmas räknar jag kallt med att de rödvita steppar upp. Bryan Gil är bland annat tillbaka i truppen – den offensiva mittfältaren var inte med mot Arsenal – vilket ger en annan tyngd till offensiven. Håller inte Las Palmas honom i schack kan det bli åka av för grabbarna från Kanarieöarna.

Jag tror på en målrik akt i Katalonien och blir glad när jag ser att över 2,5 mål erbjuder 1,80. En precis lagom start på trippeln.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,80

Tävling: La Liga

Plats: Estadi Montilivi

Tid: 21.00

TV: TV4 Sport Live 1, TV4 Plat

Middlesbrough - Sunderland: Hemmaseger @ 2,33

Måndagens högoddsare hittas på Riverside Stadium där Middlesbrough ska ta sig an Sunderland. Michael Carrick och dennes adepter har haft en tung vinter där poängtappen staplats på hög på grund av ett tufft skadeläge, men förr snarare än senare kommer det att vända. Boro är ett av ligans bästa lag sett till underliggande siffror och med nyförvärv som Travers och Whittaker står värdarna bra rustade inför kvällen.

Sunderland står också bra rustade när fransmannen Le Fée lånats in från Roma, men trots att The Black Cats förfogar över ligans kanske enskilt bästa mittfältare tror jag att de får en tuff måndagsafton framför sig. Le Bris har inte lyckats se till att Sunderland behållit höstens höga prestationsnivå under vintern och här ser jag pågarna från norra England hamna i spelmässigt underläge.

Jag är full av beundran för Carricks gärning i Middlesbrough och tror att det är dags att studsa tillbaka. Över 2,30 på den raka ettan måste testas.

Spel: Hemmaseger @ 2,33

Tävling: The Championship

Plats: Riverside Stadium

Tid: 21.00

Chelsea - West Ham: Båda lagen gör mål @ 1,60

Fylld av revanschlusta och stärkt efter vad han fick se från sina adepter i den andra halvleken mot Aston Villa (1-1) vänder Graham Potter hem till gamla jaktmarker under måndagen. West Ham tar sig an Chelsea på Stamford Bridge där gästerna hoppas spinna vidare på sina senaste 45 minuter medan Enzo Maresca och dennes Chelsea söker med ljus och lykta efter en stark prestation.

För inte många veckor sedan benämndes Chelsea som en liten outsider i kampen om ligatiteln, men sedan dess har flera motståndare läst sönder Maresca och company. Italienarens vägran att ändra på sitt spelsätt har gjort The Blues sårbara och lyckas West Ham stänga ytorna för Jackson och framför allt Palmer står de inte utan chans i huvudstadsderbyt.

Jag tror att Chelsea gör mål men så som värdarnas försvar agerar tror jag även att West Ham lyckas med samma bedrift. Båda lagen gör mål knips till 1,60.

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,60

Tävling: Premier League

Plats: Stamford Bridge

Tid: 21.00

