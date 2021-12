"Fortsatt målsnålt för Alexander Isak"

Spelstopp: 14.59 Atalanta - Roma: Över 2,5 mål @ 1,63 Atalanta hänger på i toppen av Serie A efter sex raka segrar och som vanligt är det den starka offensiven som leder vägen. 17 mål har prickats in på dessa segermatcher och det finns så många som kan göra det för Gasperinis gäng. I 2-1-vinsten över Hellas Verona var det Koopmeiners och Miranchuk som stod för nätrasslet och det är knappast de spelarna som brukar stå för grannlåten framåt i vanliga fall. Med Zapata, Muriel, Ilicic och Pasalic i fin form finns det en hel hög av matchvinnare. Roma har det betydligt tyngre men lyckades i alla fall besegra Spezia med 2-0 i sin senaste match. Ynglingen Afena-Gyan drog på sig ett rött kort i den matchen och är därmed avstängd här och dessutom saknas skadade Pellegrini och El Shaarawy. Stort offensivt ansvar läggs därmed på Abraham, Mayoral, Shomurodov och Mkhitaryan. En hyfsad kvartett som mycket väl kan näta i Bergamo. Jag har dock väldigt svårt att se Mourinhos lag hålla nollan i denna match och en målrik batalj är därmed att vänta. Över 2,5 mål finns att plocka till 1,63 och det är tillräckligt bra för att jag ska slå till. Det har trots allt blivit 24 mål på de sex senaste gångerna lagen mötts. Spel: Över 2,5 mål @ 1,63

TV: Cmore Fotboll och Cmore Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach: Över 3,5 mål @ 2,38 Borussia Mönchengladbachs kräftgång fortsätter. Under onsdagen kom den fjärde raka förlusten när det blev torsk hemma mot Eintracht Frankfurt med 2-3. Försvarsspelet fungerar inte alls, Borussia har släppt in 17 mål på dessa fyra nederlag. Det är allt annat än godkänt. Mot Eintracht skapade Mönchengladbach åtminstone en hel del framåt med Neuhaus, Embolo och Pléa i täten. Nu är dessutom Lars Stindl tillbaka från sin avstängning. Hoffenheim stod emot bra mot Bayer Leverkusen och hämtade in 0-2 till 2-2 trots bortaplan. Munas Dabbur satte dit kvitteringen och israelen är en av många duktiga anfallare i detta lagbygge. Kramaric, Bebou och Baumgartner är tre andra spelare som vet vart målet är beläget. Poängen mot Bayer innebär att Hoffenheim nu har plockar 13 pinnar på sina fem senaste matcher och därmed har klättrat upp på Champions League-plats. Det har blivit totalt 21 mål på Hoffenheims fyra senaste matcher och samma sak gäller faktiskt för Mönchengladbach. Jag har väldigt svårt att se något annat än ett nytt målkalas under lördagen och spelar över 3,5 mål till fina 2,38. Spel: Över 3,5 mål @ 2,38

Real Sociedad - Villarreal: Under 2,5 mål @ 1,70 Real Sociedad toppade La Liga under en period, men är nu inne i en djup formsvacka. En poäng på de fyra senaste ligamatcherna är inte alls bra och faktum är att baskerna inte har nätat en enda gång på dessa tillställningar. Kreativiteten som skadade David Silva står för saknas verkligen och en spelare som Alexander Isak har haft blött krut i bössan. Det offensiva hoppet står istället främst till Oyarzabal. Villarreal är samtidigt ett väldigt tajt spelande lag under Unai Emery och i ligaspelet har det inte slagit speciellt väl ut. De gulklädda ligger på den undre halvan av tabellen, men kommer åtminstone från en 2-0-seger över Rayo Vallecano. Bakåt är Villarreal stabila med ungefär ett insläppt mål per ligamatch i snitt. Torres och Albiol är två mittbackar av högsta klass och dessutom finns Mandi att tillgå på den positionen. De två senaste mötena mellan dessa två lag har slutat 1-1 och jag tror på en lika jämn drabbning igen. Efter Sociedads 0-4 senast mot Real Betis bör baskerna försöka hålla ihop laget och ett ställningskrig, som länge tickar 0-0, känns som en trolig matchbild. Underspelet är då ett strålande alternativ. Spel: Under 2,5 mål @ 1,70

