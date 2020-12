"Fortsatt problem för Citys målproduktion"

Spelstopp: 17.59 Jönköpings Södra - Kalmar FF: Under 2,5 mål @ 1,63 Kalmar FF klarade kvalplatsen i Allsvenskan efter att ha avslutat med fyra poäng mot AIK och Häcken. Två stabila insatser som Nanne Bergstrand tar med sig till kvalspelet. Extra skönt är det säkerligen att försvarsspelet har sett allt bättre ut. Douglas Bergqvist och Piotr Johansson är två hårdföra typer som inte lägger fingrarna emellan och som kommer bli hur viktiga som helst i detta kval. Framåt ser det desto torftigare ut även om Fröling är tillbaka från skada. Det är stort fokus på fasta situationer från Kalmars sida. Jönköpings Södra har gjort en fin höst och inte förlorat på nästan två månader. Hemma på Stadsparksvallen har de grönklädda bara släppt in två mål på sina sju senaste matcher. Brännström har hittat rätt formation med Haliti och Svensson där bak. Räkna med att störst fokus ligger på försvarsarbetet nu så att Kalmar inte får med sig några bortamål till returen. Det lär bli mycket fokus på kamp och att ligga rätt i positionerna. Båda lagen vill såklart få med sig ett hyfsat resultat till returen så att chansen fortfarande finns i helgen. Jag tror därför vi kommer få en målsnål tillställning och under 2,5 mål spelas. Spel: Under 2,5 mål @ 1,63

Tävling: Allsvenskt kval

Plats: Stadsparksvallen

Tid: 18.00

RB Salzburg - Atlético Madrid: Båda lagen gör mål @ 1,55 Inför den sista omgången av Champions League tampas Atlético Madrid och RB Salzburg om andraplatsen bakom omöjliga Bayern München. Spanjorerna har två poäng tillgodo så Jesse Marchs lag måste satsa offensivt. Med Daka tillbaka från skada finns det fina spelare i offensiven. Berisha är stekhet och dessutom har Szoboszlai visat under hösten vilken otrolig talang han har. Madrid kommer ligga lågt, precis som de brukar göra på bortaplan, och satsa på snabba omställningar. Där är de rödvita starka med Joao Félix i spetsen. Dessutom är Luis Suárez tillbaka från sin skadefrånvaro och det är en spelare med väldigt hög högstanivå. Lemar och Correa är andra alternativ Simeone har att kasta in på topp. När lagen möttes i Madrid vann Atlético med 3-2 men det var en helt jämn tillställning då. Jag tror det återigen blir en spännande match där båda lagen prickar nätet. Att det ska hända hugger jag till 1,55. Fint virke till trippeln! Spel: Båda lagen gör mål @ 1,55

Tävling: Champions League

Plats: Red Bull Arena

Tid: 21.00

Manchester City - Marseille: Under 2,5 mål @ 2,26 Det har inte sprakat riktigt lika mycket om Manchester City som vi är vana vid att se under gruppspelet. Framförallt ser defensiven rejält förbättrad ut vilket endast ett insläppt mål på fem matcher skvallrar om. Hela truppen (förutom Agüero) är skadefri och det innebär att Guardiola kan välja och vraka bland sina stjärnor. Räkna med att de ljusblå, som redan är klara gruppsegrare, roterar en hel del. Marseille kunde vända och vinna hemma mot Olympiakos och har därmed chans på tredjeplatsen i gruppen. Skulle Olympiakos hemmabesegra Porto spelar det dock ingen roll vad fransmännen gör här, då blir de fyra ändå. Därmed finns det viss risk att den här fajten blir avslagen i den andra halvleken om Olympiakos skulle gå upp i en klar ledning i Grekland. Manchester City har haft vissa svårigheter under hösten att omvandla sitt oftast enorma spelövertag till klara målchanser. De har faktiskt bara gått över 2,5 mål i en av sina sex senaste matcher i alla tävlingar. Med de siffrorna i bakhuvudet tycker jag 2,26 på under 2,5 mål är alldeles för bra. Det är ett måste på kupongen. Spel: Under 2,5 mål @ 2,26

Tävling: Champions League

Plats: Etihad Stadium

Tid: 21.00

