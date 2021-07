"Fortsatt tafatt i de främre leden för IFK Göteborg"

Spelstopp: 18:59

Kristiansund BK - Brann: Brann +1 @ 1,82

Kristiansund inledde Eliteserien starkt och det faktum att värdarna placerat sig i toppskiktet efter tio spelade matcher är inte mycket att orda om. Försvaret har sett stabilt ut överlag, men mot slutet har Kristiansund inte fått resultaten med sig. Bara två poäng av nio möjliga mot Haugesund, Mjöndalen och Tromsö - lag som KBK helst ska ha efter sig i tabellen - imponerar inte särskilt mycket och jag tror att nya problem är att vänta denna afton. Nämnas bör också att Kristiansunds blott åtta gjorda mål är klart minst av alla lag på den övre halvan.

Brann fick i sin tur en mardrömsinledning på säsongen och inför måndagens uppgift är gästerna klar tabelljumbo med endast fem insamlade poäng. Nedflyttning hägrar därmed om inte Kåre Ingebrigtsen och övriga tar sig i kragen, något jag dock tycker att gästerna gjort den senaste tiden. Pågarna från Bergen har förmått sig till spelmässigt starka prestationer fyra matcher i rad och kan de bara få fart på offensiven ska de kunna lämna bottenskiktet. Truppen är stark nog för att klara sig kvar och på Kristiansund Stadion väljer jag att blicka mot Branns håll.

Brann +1 (trevägs) är spelet jag faller för och det innebär att liret rättas grönt om besökarna får med sig poäng härifrån. Till 1,82 trycker jag av!

Spel: Brann +1 @ 1,82

Tävling: Eliteserien

Plats: Kristiansund Stadion

Tid: 19:00

Djurgårdens IF - Örebro SK: Djurgårdens IF -1 @ 1,97

Djurgården stod för en ruskigt imponerande vår och det är inte alls omöjligt att SM-guldet hamnar i Blårändernas händer när vi summerar i höst. Bärkroth, Chilufya, Eriksson och Witry var alla lirare som utmärkte sig i offensiv riktning innan uppehållet och glädjande för värdarna var också att Hampus Finndell tog chansen när han fick den. Bakåt bildade Une Larsson och Ekdal ett mittlås av hög klass och får duon slutföra säsongen tillsammans blir DIF inte lätta att få hål på. Värdarna har för stunden inga direkta svagheter och jag tror på en stark insats när Örebro kommer på besök.

Gästerna har nytt blod på tränarbänken i form av Vítor Gazimba och portugisen har ett stort jobb framför sig. Närkingarna såg inte alls bra ut innan uppehållet och det tidigare så klassiska mittenlaget riskerar i allra högsta grad att åka ur. Spelet hackade betänkligt och endast fem gjorda mål är siffror som är sämst i klassen. Defensiven imponerade inte heller den och när nu ÖSK återstartar mot seriens kanske hittills bästa lag ger jag inte besökarna särskilt god möjlighet till poäng.

Tvärtom tror jag på en styrkedemonstration från Djurgårdens sida och därför väljer jag att lira Djurgården -1 till strax under två gånger fläsket. Spelet rättas grönt om stockholmarna vinner med två eller fler mål.

Spel: Djurgårdens IF -1 @ 1,97

Tävling: Allsvenskan

Plats: Tele2 Arena

Tid: 19:00

IFK Göteborg - IF Elfsborg: Under 2,5 mål @ 1,82

Sex (!) oavgjorda av åtta möjliga blev en för mycket för Roland Nilsson. Den gamla högerbacken är ersatt av Micke Stahre på IFK Göteborgs tränarbänk och nu är det dags för den nygamla basen att visa vad han går för. Om Blåvitt ska ha chans att blanda sig i toppstriden behöver de börja vinna matcher och visst finns det klass hos lirare som Sana, Yussuf och Sigthorsson. Ännu mer klass väntar i form av Berg och Wendt, men duon är inte spelklara förrän i mitten på juli. Fram till dess tror jag att det kan se fortsatt tafatt ut i de främre leden och denna afton är inget undantag.

Ett cyniskt och i grunden också välorganiserat Elfsborg står på andra sidan och när dessa båda kombattanter drabbats samman tidigare har vi inte fått se några målfester. Bara en gång sett till de fyra senaste inbördes mötena alla kategorier har vi fått se fler än ett mål i matchen och det är en trend jag tror fortsätter även på Ullevi. Elfsborg har förvisso tappat försvarsresen Okumu till Gent, men Jarjue och Väisänen är ett väldigt skickligt mittbackspar som inte ska göra avsaknaden av Okumu alltför stor. Framåt finns spets i bland andra Alm, Frick och Ndione, men Blåvitt är inte enkla att bryta ner.

Jag lutar åt ett underspel på Ullevi och när under 2,5 mål i matchen finns att hämta till 1,82 tvekar jag inte på avtryckaren. Det spelet avrundar trippeln!

Spel: Under 2,5 mål @ 1,82

Tävling: Allsvenskan

Plats: Ullevi

Tid: 19:00

