Frågetecken kring storklubben

Till slut blev Sevilla fyra i La Liga under fjolårssäsongen. En godkänd prestation även om en jättefin höst satte klubben i ett fint utgångsläge i kampen om en ligatitel. Våren grusade dock alla förhoppningar. Inför uppstarten av säsongen 2022/23 rankas klubben åter som nummer 4 av spelbolagen, men frågan är om de löser en Champions League-plats igen.

Det spelades fin fotboll på Ramón Sánchez Pizjuán under hösten. Sevilla gick som ett jehu i toppen och utmanade på allvar superklubbarna med Real Madrid i spetsen. En utsökt defensiv gav klubben alltid chansen att vinna matcher. Under våren slocknade dock lite av den sprudlande entusiasmen och till slut föll Sevilla tillbaka och slutade på en fjärdeplats i ligaspelet. Med tunga spelare som Ocampos, En-Nesyri, Rafa Mir med flera fortsatt kvar i klubben finns en grund att bygga vidare på. I skrivande stund känns dock truppen svagare än i fjol och förstärkningar kommer behövas.

Förväntningar på 2022/23

Sevilla har tre raka fjärdeplatser i bagaget och visst är förväntningarna att klubben ska lösa en Champions League-plats igen samtidigt som de tar sig vidare från gruppen i denna omgång av mästarturneringen. Jag tror dock att Sevilla kan vara säsongens stora flopp i La Liga och att de istället får slåss för att lösa en Europaplats överhuvudtaget i seriespelet. Dessutom har de inget med slutstriden i Champions League att göra.

Sevilla tappar poäng i premiären @ 1,65

Sevilla fick en riktig reality check under försäsongen när de krossades av Arsenal med hela 0-6. Det gör knappast att Lopetegui känner sig tryggare med sin nykomponerade backlinje. Visst finns det fortfarande duktiga fotbollsspelare i Sevilla, som Rakitic, Corona och En-Nesyri, men om de inte återinvesterar pengarna som kom in av mittbacksförsäljningarna kan Lopetegui mycket väl bli förste tränare att få sparken. Det är inte speciellt långt kvar till premiären av La Liga och även om spelare skulle komma in på sluttampen blir det svårt att få dem redo för spel till denna match. Osasuna väntar och det är ingen enkel motståndare, speciellt inte i Pamplona. I fjol slutade motsvarande möte 0-0 och när vi får 1,65 på 1X är jag snabbt framme och tar betalt.

