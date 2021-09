"Fritt fall för Göteborg - förlust mot Hammarby"

Tisdagens två rekar satt utan problem, men kvällsmatchen i Baskien blev för målrik efter att Falcao nätat i den 96:e minuten. Snacka om marginaler emot. Fyra av sex rekar har ändå hittat in i början av veckan. Surt att det inte räckt hela vägen fram, men det är svårt att vara helt missnöjd med det resultatet. Under torsdagen tittat jag till ett klassiskt möte i Allsvenskan samt två förmodat målrika matcher i Serie A. Mycket nöje!

Spelstopp: 18.29 Sampdoria - Napoli: Över 2,5 mål @ 1,73 Napoli har visat att de verkligen tänker vara med och slåss om tätplaceringarna i Serie A denna säsong. Udinese stod för motståndet på bortaplan i måndags och då vann de ljusblå hur enkelt som helst med 4-0. Victor Osimhen stod för ett av målen och den nigerianska strikern har sett stekhet ut den senaste tiden. Han har även målat för sitt landslag och satt dit två bollar mot Leicester i Europa League. Med Lozano, Insigne, Politano och Petagna som andra offensiva alternativ lär Napoli sätta dit ett antal bollar även under torsdagen. Sampdoria kommer också från en storseger då nykomlingen Empoli besegrades med klara 3-0. Nyförvärvet Francesco Caputo stänkte dit två mål i den matchen medan Candreva stod för 1+1. De lär starta igen tillsammans med Damsgaard och Quagliarella. En mycket kompetent kvartett som definitivt har mål i sig. Sampdoria spelade 2-2 mot Inter i sin senaste hemmamatch och jag tror vi får se något liknande här med många målchanser. Dessa två lag har gått över 2,5 mål i tio av sina 13 senaste inbördes möten och allt talar för att vi få se en svängig match i Genoa. 1,73 på att det blir minst tre fullträffar är riktigt bra betalt och den hugger vi genast innan den sjunker. Spel: Över 2,5 mål @ 1,73

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Luigi Ferraris

Tid: 18.30

TV: Cmore Fotboll och Cmore Hammarby - IFK Göteborg: Hemmaseger @ 1,93 IFK Göteborg är en förening i fritt fall. Mot AIK kom ännu en i raden av pinsamma insatser och de hårt prövade blåvita supportrarna är oerhört missnöjda med det mesta för tillfället. Det sätter en press på laget som spelarna inte klarar av att hantera. Det var tydligt mot Gnaget att ingen ville ha bollen och att IFK bara ägnade sig åt att slå ifrån sig den första kvarten. Det är troligt att vi får se ett lika ängsligt bortalag här. Hammarby gjorde verkligen ingen stor insats mot Varberg men fick god hjälp av domarkvartetten när de satte dit matchens enda mål. Först borde det varit frispark på Amoo och sedan står Selmani tre meter offside. En ren och skär parodi att det målet godkändes. Viktiga poäng in i ladorna i vilket fall som helst och Bajen har tagit poäng i nio av tio hemmamatcher under 2021, bortaderbyt mot Djurgården borträknat. Det var sex år sedan som Kamraterna från västkusten bortabesegrade Hammarby i seriespel och den sviten bryts inte nu. Ett Europajagande Hammarby gör processen kort med ett uselt spelande IFK Göteborg. 1,93 på den raka ettan är taget. Spel: Hemmaseger @ 1,93

Tävling: Allsvenskan

Plats: Tele2 Arena

Tid: 19.00 Roma - Udinese: Över 2,5 mål @ 1,65 Frejdiga Roma har radat upp segrar under José Mourinhos ledning, men mot Hellas Verona tog det stopp i söndags. Visserligen satte Vargarna dit två nya mål, men det trillade samtidigt in tre i baken. 11-5 i målskillnad efter fyra spelade omgångar visar att detta inte är något klassiskt parkera bussen-lag som Mourinho ställt upp på senare år. Istället får lirare som Pellegrini, Zaniolo, Abraham och Shomurodov full offensiv frihet. Udinese tippades inför säsongen få hålla till i botten av tabellen, men har plockat sju pinnar. Segrar mot Venezia och Spezia samt 2-2 mot Juventus visar på att det ändå finns kvalité i truppen. Deulofeu, Pussetto och Pereyra är offensiva spelare som Roma får se upp med. Bakåt ser det desto tunnare ut och 0-4 mot Napoli i den senaste omgången var ord och inga visor. Udinese har gått över 2,5 mål i tre av sina fyra matcher medan Roma gjort det i samtliga sina sju tävlingsmatcher under hösten. Vi kommer få höra nätmusik igen, många gånger om dessutom. Överlinan plockas till 1,65, ett odds som troligen kommer sjunka. Spel: Över 2,5 mål @ 1,65

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 20.45

TV: Cmore Trippeln Sampdoria - Napoli: Över 2,5 mål @ 1,73

Hammarby - IFK Göteborg: Hemmaseger @ 1,93

Roma - Udinese: Över 2,5 mål @ 1,65

Totalt odds: 5,50 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.