"Full pott igen - Sverige går för gruppsegern"

Spelstopp: 17:59 Sverige - Polen: Asian Över/Under Fulltid: Över 2 mål @ 1,72 Jag trodde på exakt samma spel i Sveriges match mot Slovakien och de underliggande siffrorna talade faktiskt om att Blågult borde ha kunnat sett till så att vi åtminstone fick pengarna tillbaka. Janne Anderssons adepter stannade då på ganska exakt 2 i statistiken gällande expected goals. Mot ett Polen som är piskade att gå framåt med full kraft lär fina ytor uppstå för svenskarna att kontra på, något som borde passa spelare som Isak, Forsberg och Kulusevski. Jag hoppas att den sistnämnda ges chansen att starta här då hans spetsegenskaper bör lämpa sig väl mot ett förmodat framtungt Polen. Robert Lewandowski gjorde mycket rätt i matchen mot Spanien och efter en aktion det stank världsklass om knoppade också superstjärnan in 1-1 bakom Unai Simón i spanjorernas kasse. Givetvis är Lewandowski en spelare som Sverige måste hålla ett extra öga på, men det finns också en hel del klass i lirare som Zielinski, Klich och Swiderski. Otänkbart är det inte att polackerna hittar nätet bakom hittills omutlige Robin Olsen denna onsdag. Att vi får ungefär samma odds på asian-liret över 2 mål som vi fick mot Slovakien gläder mig då jag tror på en betydligt mer öppen matchbild denna gång i Sankt Petersburg. Insatsen tillbaka om utfallet stannar vid två mål - full vinst vid fler mål än så! Spel: Asian Över/Under Fulltid: Över 2 mål @ 1,72

Tävling: EM

Plats: Krestovsky Stadium

Tid: 18:00

TV: TV4, C MORE Stream Sverige - Polen: Asian handicap Fulltid: Sverige 0 @ 2,06 Ingressen påtalade att Sverige har en gruppseger att spela för och den är jag övertygad om att Janne Andersson och company kommer försöka att nå. Andraplatsen är heller inte fy skam sett till vad som eventuellt väntar i en åttondelsfinal, men tredjeplatsen är definitivt att undvika då antingen Nederländerna eller Belgien står på andra sidan. Matchbilden i Sankt Petersburg är också en som jag anser bör kunna passa Sverige bra. Polen kommer garanterat att ha det mesta av bollinnehavet och på så sätt försöka bryta ner ett lågt stående blågult försvar, något som bäddar för kontringar åt andra hållet. Isak, Forsberg och Kulusevski nämnde jag i föregående spel och trion är onekligen tillräckligt skickliga för att kunna såra polackerna. Finurliga omställningsspelare finns även i Quaison och Claesson. Jag har inga större invändningar mot att Polen ska stå som knappa favoriter till att vinna matchen, men när vi erbjuds över 2 gånger midsommarkransen på asian-liret Sverige 0 börjar det vattnas i gomseglen. Spelet innebär insatsen tillbaka vid oavgjort och jag lutar nätt åt att Janne och company inte torskar denna match. Spel: Asian handicap Fulltid: Sverige 0 @ 2,06

