"Galet målsnitt när Dortmund spelar - 5,6 i snitt"

Roma - Udinese slutade 1-0 och därmed blev det bara två rätt av tre på torsdagens trippel. Nio av tolv rekar har därmed suttit under veckan och det är faktiskt ett riktigt bra facit. Formen känns grym och jag hoppas det kan fortsätta bra under helgen. Under lördagen tar jag en titt på fina matcher i La Liga, Serie A och Bundesliga. Allt till ett odds kring 6 gånger pengarna.