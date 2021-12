"Gårdagens succé ska förlängas"

Det var en minst sagt lyckosam söndag då trippeln rullade in hur enkelt som helst samtidigt som det blev 13 rätt på Stryktipset. Året ska avslutas snyggt och under måndagen ska en ny trippel hitta in. Turkisk och belgisk ligaboll kombineras till en härlig triss som tickar in strax över fem gånger pengarna i totalt odds. Häng med!