"Generöst odds - ännu en målfest att vänta"

Spelstopp: 18.59 West Bromwich - Southampton: Över 2,5 mål @ 2,03 Det var inga bra nyheter för WBA att Newcastle vann i helgen. Avståndet upp till säker mark är därmed elva pinnar och det är inte speciellt mycket kvar av säsongen. Sam Allardyce mannar kommer dock in med väldigt gott självförtroende efter den galna 5-2-segern över Chelsea i sin senaste match. Matheus Pereira nätade två gånger om då och dessutom hittade Diagne målet för andra gången i WBA-karriären. Två spelare som måste fortsätta leverera för hemmalaget. Southampton hamnade i tidigt underläge med 0-2 i sin förra ligamatch mot Burnley. The Saints skapade dock mängder av målchanser genom hela matchen och kunde till sist vända till 3-2. Ings och redmond fungerade väldigt bra tillsammans på topp och fick god hjälp av Armstrong och Walcott på kanterna. Med Ward-Prowse i laget finns dessutom alltid ett hot på fasta situationer. De rödvita gästerna saknar alltjämt Romeu och det gör att backlinjen inte skyddas lika bra längre. Det har lett till nio baljor i baken på de tre senaste matcherna i ligan. Jag tror vi får se en böljande tillställning här och över dubbeldeg för minst tre mål i matchen är helt klart taget! Spel: Över 2,5 mål @ 2,03

Tävling: Premier League

Plats: The Hawthorns

Tid: 19.00 Benevento - Sassuolo: Över 2,5 mål @ 1,66 Sassuolo dras med mängder av tunga skador. Berardi, Caputo och Defrel saknades alla mot Inter, men ändå dominerade de grönsvarta den matchen ganska klart. Att det blev förlust med 1-2 var ett smärre rån. Traoré noterades för målet i den matchen, men får även han sitta på läktaren här på grund av en avstängning. Raspadori, Djuricic och Boga är dock lirare som hotar framåt och med De Zerbi som tränare vet vi att Sassuolo kommer gå för det. Benevento har gjort det över förväntan och ligger en bra bit över nedflyttningsstrecket. Fyra poäng på de två senaste omgångarna är starka papper och allra mest imponerar såklart bortasegern över Juventus. Lapadula och Caprari är två skickliga anfallare som säkerligen kan hitta rätt här. Bakåt läcker det dock lite väl mycket. 54 insläppta på 29 omgångar är bland seriens sämsta noteringar. Det har inte blivit färre än två mål i någon av Sassuolos senaste 19 tävlingsmatcher och troligen får vi se en öppen tillställning igen. Minst tre mål i matchen är troligt och 1,66 är klart godkänt på det spelet. Spel: Över 2,5 mål @ 1,66

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Ciro Vigorito

Tid: 20.45

TV: Cmore Live 4 och Cmore Brighton - Everton: Över 2,5 mål @ 2,15 Fulham föll tungt i helgen och har därmed sex poäng upp till Brighton, dessutom med två matcher fler spelade. Graham Potters mannar ska kunna reda ut stormen och hålla sig kvar i ligan. Det förtjänar Fiskmåsarna verkligen efter en spelmässigt mycket fin säsong. Med Maupay, Trossard och Welbeck på topp uppbackade av bland annat Lallana skapar Brighton alltid mycket målchanser. Tyvärr slinker det in en och annan boll bakåt också. Everton har tveklöst sin stora styrka i det offensiva spelet där Richarlison och Calvert-Lewin är självskrivna på topp. Den duon har noterats för 20 ligamål under säsongen. Senast mot Crystal Palace gjorde James Rodríguez comeback efter en period med skador och nätade direkt. Kan han närma sig formen är det ett utmärkt komplement till anfallsparet. Dessutom finns Gylfi Sigurdsson att tillgå. När lagen möttes i höstas vann Everton med 4-2 och senast de ställdes mot varandra på den här arenan segrade Brighton med 3-2. Två härliga tillställningar med mängder av målchanser. Det finns stor chans till att vi får se något liknande igen och 2,15 på överspelet är väldigt generöst. Det hugger jag omgående. Spel: Över 2,5 mål @ 2,15

Tävling: Premier League

Plats: AmEx Stadium

Tid: 21.15 Trippeln West Bromwich - Southampton: Över 2,5 mål @ 2,03

Benevento - Sassuolo: Över 2,5 mål @ 1,66

Trippeln West Bromwich - Southampton: Över 2,5 mål @ 2,03

Benevento - Sassuolo: Över 2,5 mål @ 1,66

Brighton - Everton: Över 2,5 mål @ 2,15 Totalt odds: 7,24 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.