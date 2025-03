"Gruppfinal - Häcken visar styrka"

Spelstopp: 15:14

Häcken - Sirius: Häcken (-1) @ 2,40

Det är givetvis alldeles för tidigt för att dra några större växlar på de allsvenska lagen som bara hunnit med två omgångar i Svenska cupens gruppspel, men ett herrskap som har imponerat på mig är Häcken. Jens Gustafsson har som bekant tagit över rodret efter Paco Johansen, något som offensiven ser ut att må väldigt bra av. Getingarna har nämligen gjort sju mål på matcherna mot Helsingborg och Öster.

Härnäst väntar Sirius på hemmaplan i en ren gruppfinal, men trots att detta är en fight som Häcken inte nödvändigtvis behöver vinna är jag ändå mest intresserad av hemmasegern. Jag tror heller inte att värdarna nöjer sig med bara tre poäng. Mittfältet med Rygaard, Gustafson och nyförvärvet Andersen ser urstarkt ut och någon ur trion kan mycket väl se till att de gulsvarta pulveriserar Sirius.

Jag gillar Häcken (-1) till 2,40 skarpt. Vid tidig utdelning kan detta rinna iväg i Getingarnas favör.

Spel: Häcken (-1) @ 2,40

Tävling: Svenska cupen

Plats: Bravida Arena

Tid: 15.15

TV: TV4 Fotboll, TV4 Play

Bournemouth - Wolves: Över 2,5 mål @ 1,67

Det vankas läge för revansch när Bournemouth tar emot Wolverhampton i FA-cupen. Så sent som förra helgen gick The Cherries på pumpen mot just Wolves i Premier League där de rödsvarta föll med 0-1. Förlusten berodde till stor del på Zabarnyis utvisning, men även om ukrainaren saknas denna lördag skulle jag inte bli förvånad om Bournemouth drar den längsta stickan.

Semenyo, Kluivert, Ouattara, Brooks och Christie bildar en vrålstark offensiv för värdarna som dessutom sägs ha Evanilson redo för comeback. Brassen ger offensiven ytterligare en dimension som Wolverhampton får svårt att freda sig mot. De orangesvarta gästerna lutar sig i sin tur mycket mot Cunha och Strand Larsen. Duon kan göra mål men jag tror att Bournemouth gör fler.

Över 2,5 mål blir mitt huvudspel på sydkusten där jag ser 2-1 eller 3-1 som troliga utfall. Över 1,65 på minst tre mål i matchen är taget alla dagar i veckan.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,67

Tävling: FA-cupen

Plats: Vitality Stadium

Tid: 16.00

Manchester City - Plymouth: Plymouth under 0,5 mål @ 1,55

Plymouth har gjort det otroligt bra som tagit sig till den femte omgången i FA-cupen. Brentford och Liverpool har båda fått stryka på tassen för The Pilgrims som vunnit mot Premier League-lagen med 1-0. Miron Muslic har kommit in som en frisk fläkt på tränarbänken och det finns inte en kotte som saknar Wayne Rooneys dagar som bas för gästerna.

Med det sagt blir lördagens uppgift mot Manchester City vansinnigt tuff. The Citizens kommer från en behaglig 1-0-seger mot Tottenham där Pep Guardiolas kompani agerade mer solitt än på länge. Spurs var inte ofarliga över 90 minuter men var det något lag som förtjänade att göra fler mål var det onekligen Manchester City. Med Haaland tillbaka är offensiven ruskigt spetsig.

Jag tror att Plymouth får slå läger i det egna straffområdet över 90 minuter. The Pilgrims under 0,5 mål spelas därför till 1,55.

Spel: Plymouth under 0,5 mål @ 1,55

Tävling: FA-cupen

Plats: Etihad Stadium

Tid: 18.45

Trippeln

Häcken - Sirius: Häcken (-1) @ 2,40

Bournemouth - Wolves: Över 2,5 mål @ 1,67

Manchester City - Plymouth: Plymouth under 0,5 mål @ 1,55

Totalt odds: 6,21

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.