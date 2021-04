"Haalands audition - Manchester City vinner "

Jag är tillbaka med en ny trippel efter ett kortare uppehåll i måndags. Helgen bjöd på blandad kompott där superfina drag till höga odds, som BLGM i Manchester United - Brighton och underspelet i RB Leipzig - Bayern München, satt hur fint som helst. Lördagens trippel gick dessutom hela vägen till en bra bit över 6 gånger pengarna. Under tisdagen är det såklart Champions League i fokus och därifrån hämtar jag två av mina tre drag.

Spelstopp: 17.59

Trabzonspor - Kayserispor: Hemmaseger @ 1,57

Trabzonspor jagar en topp 4-plats i den turkiska ligan som skulle innebära spel i Europa kommande säsong. Spelet har hackat en del på slutet, men kapaciteten är skyhög. Ekuban, Bakasetas och Djaniny är tre lirare av hög klass. Längst bak hittas Cakir som under landslagsuppehållet bland annat räddade straff för sitt Turkiet när de ställdes mot Nederländerna.

Här kan Trabzonspor mönstra en stark elva och då blir det väldigt svårt för Kayserispor att stå emot. Gästerna är under nedflyttningsstrecket och har bara lyckats plocka en pinne på sina tre senaste matcher. Aaron Lennon finns numer i klubben, men förutom britten är truppen väldigt anonym. Med endast fyra segrar på 15 bortamatcher i ligaspelet är det svårt att se hur Kayserispor ska lyckas rubba Trabzonspor.

Värdarna har fem segrar och en oavgjord på de sex senaste inbördes mötena och att de ska ta ännu en triumf är ytterst troligt. 1,57 på den raka hemmasegern är utmärkt virke till min trippel.

Spel: Hemmaseger @ 1,57

Tävling: Süper Lig

Plats: Medical Park Stadium

Tid: 18.00

Manchester City - Borussia Dortmund: Manchester City -1 @ 2,04

Erling Braut Haaland ska nu besöka sin fars gamla klubb Manchester City och kanske blir det lite av en audition framför Pep Guardiola. City ryktas, som resten av världens alla storklubbar, vara ute efter den unge norrmannens signatur. Det är Haaland som är Dortmunds stora hopp i det här dubbelmötet även om också Reus och Hazard håller hög nivå. Sancho är dock skadad och det är ett jätteavbräck.

Manchester City maler ner allt motstånd för tillfället och i helgen var det Leicesters tur att få stryk av de ljusblåa maskinen. Gabriel Jesus och Sergio Agüero startade båda två i den matchen, men här skulle lika gärna Pep kunna starta med en falsk nia istället för en striker. City är väldigt flexibla rent taktiskt och kan ändra spelsätt flera gånger per match. Det underlättar också att Guardiola har samtliga sina spelare tillgängliga.

Hemmalaget har fem raka segrar och har vunnit samtliga dessa med minst två måls marginal. The Citizens kommer vilja skapa sig ett bra försprång till returen och jag är inne på att de tar en klar seger på hemmagräset. Handikapplinan plockas till dryga dubbeldegen.

Spel: Manchester City -1 @ 2,04

Tävling: Champions League

Plats: Etihad Stadium

Tid: 21.00





Real Madrid - Liverpool: Under 2,5 mål @ 1,99

När säsongen går in i sin slutfas verkar Liverpool äntligen ha fått ihop sin defensiv. Presspelet fungerar återigen utmärkt och Nathan Phillips har tagit stora kliv som mittback. Tre raka nollor visar att Liverpool är på helt rätt väg. Framåt har de rödklädda fortfarande märkligt svårt att skapa målchanser trots all klass som finns i laget. Visst blev det 3-0 mot Arsenal i lördags, men där skapade Klopps mannar inte speciellt mycket alls under den första timmen, trots ett massivt tryck.

Real Madrid får klara sig utan Sergio Ramos i försvaret, men Varane, Nacho och Militao är tre skickliga mittbackar som finns tillgängliga. Med Casemiro som sköld framför försvaret kommer Zidane försöka stoppa Liverpools fart här. Störst fokus lär ligga på att inte åka på ett bortamål så vi får knappast se ett Real Madrid som slänger allt de har framåt. Benzema och Vinícius är de offensiva hoten, men risken är att de blir lite för isolerade här.

Jag tror vi får se ett Real Madrid som försöker kontrollera matchen medan Liverpool i vanlig ordning spelar med hög intensitet. Det lär inte bli jättemycket målchanser och när under 2,5 mål finns till runt två gånger pengarna är det bara att hugga omgående.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,99

Tävling: Champions League

Plats: Alfredo di Stéfano-stadion

Tid: 21.00

