Häcken bjuder på målfest

Brighton - Wolverhampton: Hemmaseger @ 1,52

Med brustet självförtroende efter förlusten i FA-cupsemin mot Manchester United orkade Brighton inte riktigt komma upp i nivå mot Nottingham. De Zerbis mannar skapade tillräckligt för att vinna matchen men Forest visade vassare effektivitet i respektive straffområde. Här tror jag dock att The Seagulls har lyckats skaka av sig missödena. Ett så gott som färdigspelat Wolverhampton gästar AMEX Stadium och jag blir inte förvånad om det är klasskillnad på det gröna schackbrädet.

Brighton spelar i sina bästa stunder en fotboll som Wolves inte är i närheten av att matcha. Lopeteguis gäng rosar sällan marknaden på resande fot och jag ser inte hur de orangeklädda ska orka freda det egna målet från påhälsning över 90 minuter. Med åtta poäng ner till nedflyttningsstrecket finns det dessutom en liten risk att gästerna inte ens bemödar sig att bruka allvar på sydkusten.

Brighton är all in i denna fight i jakten på en Europaplats och jag tycker faktiskt att 1,52 är tillräckligt bra för att spela den raka ettan. De Zerbi och company studsar tillbaka!

Spel: Hemmaseger @ 1,52

Tävling: Premier League

Plats: AMEX Stadium

Tid: 16.00

Häcken - Värnamo: Över 3,5 mål @ 2,26

Från en kust till en annan när den engelska sydkusten byts ut mot västkusten i Sverige och en visit på Hisingen. Häcken har imponerat något djävulskt på mig under inledningen där de regerande mästarna spelat propagandafotboll trots ett tufft skadeläge samt tappet av Jeremejeff. Samuel Gustafson ser inte sällan ut som Allsvenskans klart bästa “sexa” och längst fram har Olden Larsen och Traoré visat att Jeremejeff inte kommer att saknas.

Vill det sig väl kan Häcken ha Sadiq åter från skada och då får Värnamo verkligen se upp. Smålänningarna har varit ömsom vin ömsom vatten inledningsvis där framför allt segern senast mot AIK imponerade. Gnaget stängdes ner och spelades igenom på förtjänstfullt vis men här står ett helt annat typ av motstånd på andra sidan.

Häcken kommer att ta tag i taktpinnen från start och även om Värnamo kan göra mål på de hemmahörande tror jag att Getingarna gör desto fler. Över 3,5 mål testas till 2,26.

Spel: Över 3,5 mål @ 2,26

Tävling: Allsvenskan

Plats: Bravida Arena

Tid: 17.30

TV: C MORE Stream

Barcelona - Real Betis: Under 2,5 mål @ 2,25

Barcelona bröt en svit av negativa prestationer och resultat när de slog Atlético Madrid med 1-0. Xavi och hans adepter hoppades bygga vidare på triumfen när de reste till Vallecas för att mäta svärd med Rayo Vallecano. Det hela slutade dock i platt fall när katalanerna föll med 1-2. Varken de Jong eller Pedri såg ut att vara nära full matchform och jag tror att Blaugranas offensiv kan hacka även mot Real Betis.

Gästerna från Andalusien fick inte hål på Real Sociedad i tisdags där 0-0 troligen betydde att gästerna går bet i jakten på en Champions League-plats. Femteplatsen är dock nåbar men att öppna upp sig och försöka trampa plattan i mattan på Camp Nou vore dumdristigt. Barcelona är onekligen ett lag som kan straffa Betis på flera olika sätt men jag lutar trots allt åt en försiktig matchbild i Katalonien.

När Barcelona lagt i en lägre växel glimrar inte offensiven och när oddsmarknaden viktar starkt åt en målfest lockas jag av att tro på andra sidan. Med viss darr på ribban blir under 2,5 mål trippelns sista lir till 2,25.

Spel: Under 2,5 mål @ 2,25

Tävling: La Liga

Plats: Camp Nou

Tid: 21.00

TV: C MORE Fotboll, C MORE Stream

