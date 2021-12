"Häftig trippel till djävulskt odds"

Fredagens trippel satt hur fint som helst och säkrade därmed en fin peng i helgen. Måndagen bjuder inte på lika många matcher att välja mellan, men jag har trots det hittat tre fina drag som tillsammans tickar in på det totala oddset 6,66. Kan “the number of the beast” vara på vår sida när vi inleder denna julvecka?