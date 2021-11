"Hammarby ställs mot ett desperat Degerfors"

Det spelas flera intressanta bataljer från Allsvenskan denna söndag och två av dessa ska jag ta mig en närmare titt på i denna text. Jag tror vi får se ett antal mål trilla in i Uppsala medan Degerfors tar viktiga poäng hemma på Stora Valla i kampen om att undvika kvalspel. Dessutom får vi bevittna ett målkalas i Italien. Trippeln är därmed serverad.

Spelstopp: 14.59

Bologna - Venezia: Över 2,5 mål @ 1,75

Bologna avslutade med två raka segrar innan landslagsuppehållet och klev upp på den övre halvan av tabellen. Framåt ser de rödblå riktigt intressanta ut med Marko Arnautovic framför Barrow och Soriano. Dessutom bidrar Svanberg med en hel del poäng från mittfältet. Med den uppställningen finns också lirare som Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen och Van Hooijdonk att plocka in från bänken. En imponerande bredd.

Bakåt är det fortfarande Gary Medel som är chef och han har däremot sett sina bästa dagar. Någon som Venezia möjligen kan utnyttja. Nykomlingarna från Venedig besegrade Roma med 3-2 senast det begav sig efter att Okereke avgjort med kvarten kvar att spela. Henry, Forte och Aramu är spelare som kan hjälpa nigerianen med målskyttet och offensivt ser det överhuvudtaget ganska spännande ut.

Bologna snittar 3,5 mål per match under hösten medan Venezias siffror ligger på 2,5. Det är med andra ord upplagt för en målrik tillställning och jag tror det smäller rejält i näten under söndagseftermiddagen. 1,75 är bra betalt på överspelet och klickas i som första val.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,75

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Renato Dall’Ara

Tid: 15.00

TV: Cmore

Degerfors - Hammarby: Degerfors +0,5 @ 1,85

Hammarby har vunnit fyra av sina fem senaste matcher i Allsvenskan, men det har inte bara varit imponerande prestationer. 4-3 mot Östersund och 3-2 mot Örebro är inga resultat som skrämmer slag på motståndarna direkt. Oftast räddas de grönvita av sin fantastiska trio Amoo, Ludwigson och Selmani som alla vet vart målet är beläget. Det blir dock inte lika enkelt att trilla boll på Stora Vallas minst sagt slitna gräsmatta som på konstgräset på Tele2 Arena.

Degerfors har tre raka förluster och ligger på kvalplats med tre omgångar kvar att spela. De rödvita har dock förtjänat mer än vad de har fått och har mycket i sig. Nikola Djurdjic finns i truppen och detta är såklart en speciell match för honom. Tillsammans med Saidi och Edvardsen bildar han en trio som kan göra mål på vilket motstånd som helst när de har dagen. Dessutom finns Dahlström och Bertilsson att plocka in från bänken.

När lagen möttes på Tele2 i somras hade Bajen show och vann till sist med 5-1, men bakom de siffrorna göms en ganska tajt historia. Hammarby gjorde då tre mål under matchens sista tio minuter. Denna gång tror jag att ett desperat Degerfors kan hålla emot bättre och lockas klart mest av pluslinan. 1,85 på +0,5, som är samma sak som att spela 1X, är taget alla dagar i veckan.

Spel: Degerfors +0,5 @ 1,85

Tävling: Allsvenskan

Plats: Stora Valla

Tid: 15.00

Sirius - IFK Göteborg: Över 2,5 mål @ 1,82

Det svänger om Sirius. De blåsvarta från Uppsala var på väg mot sin fjärde raka förlust när de besökte Mjällby innan uppehållet. Då slog Bäckströms mannar till och vände 0-2 till 3-2 under matchens sista halvtimme. Adam Ståhl och Edi Sylisufaj stod för baljorna då och behöver kliva fram igen när Sugita är skadad och Netabay är avstängd. Dessutom finns Kouakou i truppen och han lär som vanligt vara sugen på att näta mot IFK Göteborg som strikern floppade i.

IFK föll hemma mot Malmö FF i en match där de egentligen inte hade en suck. Det vassa anfallsparet Vilhelmsson och Berg kom inte alls till sin rätt då och skapade i ärlighetens namn knappt ens någon målchans. De är beroende att få service och spelare som Sana och Aiesh måste höja sig flera snäpp. Bakåt har det sett skakigt ut hela säsongen och även om en viss förbättring har kunnat skönjas under hösten är Bjärsmyr och Johansson inget mittbackspar att hålla i handen när det blåser.

När lagen möttes i våras slutade det 2-2 och Sirius har gått över 2,5 mål i fem av sina sex senaste matcher. Båda lagen snittar dessutom över 2,5 mål per match och med de siffrorna i ryggen tycker jag överspelet är perfekt att hamra in som tredje och sista val.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,82

Tävling: Allsvenskan

Plats: Studenternas IP

Tid: 17.30

Trippeln

Bologna - Venezia: Över 2,5 mål @ 1,75

Degerfors - Hammarby: Degerfors +0,5 @ 1,85

Sirius - IFK Göteborg: Över 2,5 mål @ 1,82

Totalt odds: 5,89

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.