"Hammarby trampar i fällan igen"

Den första helgen i juni ska avrundas denna söndag där det även är dags att vinka adjö till Serie A för den här säsongen. Jag låter trippeln göra nedslag i Bergamo där ett målfyrverkeri förutspås mellan Atalanta och Monza. Målspel serveras även från Örjans Vall och Studenternas. Let’s go!

Halmstad - Hammarby: Under 2,5 mål @ 1,76

Senast Halmstad var uppe i Allsvenskan gjorde de bra ifrån sig hemma på Örjans Vall och det ser onekligen ut som att kontraktet ska grejas framför de egna supportrarna. På sin hemmabana ger Haglund och company inte bort särskilt mycket och jag blir inte förvånad om HBK väljer att lägga sig lågt för att sedan försöka straffa gästande Hammarby via omställningar.

Just den fällan har Bajen trampat i ett par gånger under säsongens korta gång. Cifuentes manskap agerar frustrerat över hela banan och även om jag anser att spanjoren titt som tätt visar upp spännande taktiska tendenser behöver poängen börja trilla in på det grönvita kontot. Förutsättningar för detta finns onekligen i en i grunden skicklig trupp, men Halmstad bryts inte ner hur som helst.

Jag tror på en målsnål historia i Halland där under 2,5 mål går att klicka till 1,76. Det är taget alla dagar i veckan.

Spel: Under 2,5 mål @ 1,76

Tävling: Allsvenskan

Plats: Örjans Vall

Tid: 15.00

TV: C MORE Stream

Sirius - Värnamo: Över 2,5 mål @ 1,81

Värnamo fick med sig tre poäng och en rejäl skopa självförtroende när de slog Hammarby med 2-0 på Tele2 Arena. Kim Hellberg knäppte Martí Cifuentes på näsan med flera trevliga drag där värmlänningarna bland annat lyckades stänga ner Bajens mittfältstrio på effektivt vis. Sätter Hellberg sin matchplan även på Studenternas kan Sirius absolut få problem med de tillresta.

Det råder samtidigt vindar i seglen även hos värdföreningen. Säsongens första trepoängare kammades hem senast mot Brommapojkarna (2-1) där det gick att ta på Christer Mattiasson och companys glädje. Rent spelmässigt tycker jag att Sirius är för bra för att trilla ur och kan de hemmahörande spinna vidare på inslagen väg finns förutsättningar för ytterligare jubel denna söndag.

Framför allt lutar jag åt en målrik akt. Bägge lagen kommer att känna vittring av tre poäng inför avspark och jag väljer således att lira över 2,5 mål till 1,81.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,81

Tävling: Allsvenskan

Plats: Studenternas IP

Tid: 17.30

TV: C MORE Stream

Atalanta - Monza: Över 3,5 mål @ 2,32

Den sista omgången av Serie A stundar denna söndag och för mängder av lag finns det fortfarande mycket att spela om över 90 minuter. Monza tillhör inte dessa herrskap men nykomlingarna från Formel 1-meckat kan likväl sträcka på sig för säsongen de gjort. Att nosa på en Europaplats är starkt jobbat och med den spännande tränaren Palladino vid rodret kommer jag att följa gästerna med spänning nästa säsong.

Med tanke på stimmet som Monza befunnit sig i under våren tror jag inte att de väljer att lägga sig lågt i Bergamo. Det går att såra Atalanta vars defensiv inte är perfekt, men Monza får samtidigt se upp med Gasperinis anfallsspel. Atalanta har en Europa League-plats att försvara och har spelare som Höjlund, Lookman, Koopmeiners och Pasalic sin dag kommer det att gå undan när de blåsvarta sätter fart.

Jag ser ett måldisco framför mig i Glenn Strömbergs hemvist och lirar således över 3,5 mål till höga 2,32.

Spel: Över 3,5 mål @ 2,32

Tävling: Serie A

Plats: Gewiss Stadium

Tid: 21.00

