"Härlig fotbollsunderhållning - målrik match väntas"

Spelstopp: 18.29 LASK Linz - Sturm Graz: Hemmaseger @ 1,82 Det är väldigt tätt kring Europaplatserna i den österrikiska ligan och under söndagen passerades LASK Linz av Sturm Graz i tabellen efter att ha besegrats med 1-3 när lagen möttes. Nu ställs de mot varandra igen, denna gången i Linz, och då ska värdarna ses med bra chans att ta revansch. Även om det blev förlust för LASK i Graz var det en match där de hade flest avslut och dessutom dominerade bollinnehavet. Vi lär få se ett hemmalag som styr matchbilden nu och med klasspelare som Goiginger, Eggestein, Michorl och Balic ska de svartvita ha bra chans att ta revansch på sina kombattanter. Sturm Graz var effektiva i helgen och har framförallt en mycket intressant anfallsduo i Jantscher och Yeboah. Båda nätade i den matchen och det är spelare som hemmalaget måste hålla ett extra öga på. Innan söndagens match hade LASK fem raka segrar mot Sturm Graz och på dessa fajter hade de inte släppt in ett enda mål. Gästerna är riktigt svaga på bortagräs där endast tre av 13 ligamatcher slutat med seger och här lutar det mesta åt en klar hemmaseger. 1,82 på den raka ettan är taget. Spel: Hemmaseger @ 1,82

Athletic Bilbao - Valladolid: Under 2,5 mål @ 1,63 Athletic Bilbao tog en blytung 2-1-seger när Atlético Madrid var på besök på San Mamés för några dagar sedan. Det såg ut att sluta oavgjort, men med fem minuter kvar skallade Inigo Martínez kraftfullt in en hörna. 2-1 var också något av ett trendbrott för Bilbao som brukar vara väldigt målsnåla. Innan dess hade de rödvita nämligen åtta raka tävlingsmatcher med max ett mål framåt. Valladolid har flera spännande spelare i offensiven, men de har inte kommit loss under säsongen. 29 gjorda mål totalt i serien är bland de sämre noteringarna i La Liga. De lilavita har bara gjort mer än ett mål i en av sina tolv senaste matcher i alla tävlingar. Samtidigt är besökarna ett lag som spelar väldigt tajt på bortaplan. I sex raka fajter på resande fot har Valladolid släppt in max en balja. Det brukar vara målsnåla drabbningar när dessa två lag är i farten och då Valladolid ligger riktigt pyrt till i botten av tabellen lär de sätta försvarsspelet först. Att de har en defensiv av hög klass visades i bortamötet mot Barcelona där katalanerna kunde sätta dit 1-0 först i den 90:e minuten. Båda gängen snittar under 2,5 mål per match totalt sett under hela säsongen och det snittet håller här. Underspelet plockas till hyfsade 1,63. Spel: Under 2,5 mål@ 1,63

TV: Cmore Fotboll och Cmore PSG - Manchester City: Över 2,5 mål @ 1,72 Vilken otroligt häftig match det är som väntar på Parc des Princes under onsdagen. PSG har tagit sig hit genom att besegra Barcelona och Bayern München. Båda de storlagen har haft enorma problem att hantera fransmännens styrka i omställningsspelet. När Mbappé och Neymar sätter fart är det få försvar i världen som hänger med. Mbappé har en känning i låret, men troligen finns anfallaren med här. Manchester City kommer försöka ta bort PSG:s fart genom att göra sitt yttersta för att inte tappa boll i fel lägen. Med andra ord är det gästerna som kommer ha mest possession, inte minst då de troligen startar med sex mittfältare och ingen striker. Det betyder dock inte att Guardiolas gäng är defensivt inriktade. De Bruyne, Mahrez, Foden och Gündogan är alla lirare med hög kapacitet i offensiven. Manchester City gick över 2,5 mål i båda sina möten med Borussia Dortmund, medan PSG i både åttondelsfinal och kvartsfinal var inblandade i fem mål i det första mötet av två. Här får vi se härlig fotbollsunderhållning igen och minst tre bollar landar i näten. 1,72 på den saken är taget. Spel: Över 2,5 mål @ 1,72

Totalt odds: 5,10 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.