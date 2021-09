"Hemmaseger - Helsingborg spänner musklerna"

Spelstopp: 18.59 Helsingborg - Jönköpings Södra: Hemmaseger @ 1,75 Helsingborg var favoriter till att plocka hem Superettan innan säsongen började och även om det inte har gått helt smärtfritt för skåningarna är de med i toppen av tabellen. Fyra segrar och tre kryss på de sju senaste omgångarna visar på vilken stabilitet som finns i truppen. Dessutom kryddas laget av briljanta spelare som Anthony van den Hurk, Viktor Lundberg, Rasmus Jönsson och Rasmus Karjalainen. En svårstoppad kvartett. Jönköpings Södra torskade borta mot Värnamo och ligger i mitten av tabellen. Samtidigt är det bara sex pinnar upp till trean HIF som dessutom har spelat en match mer. En seger här skulle alltså innebära att klubbarna har tappat lika många poäng. Ska det ske krävs det dock en betydligt bättre insats än mot Värnamo. Spelare som Omondi och Book skapade ingenting av värde då. Det blir knappast enklare för J-Södra på Olympia. Sex av tio bortamatcher har slutat med förlust under året och här får de grönklädda slå ur underläge igen. Helsingborg spänner musklerna ordentligt och löser tre sköna poäng till godkända 1,75. Spel: Hemmaseger @ 1,75

Tid: 19.00 Fiorentina - Inter: Bortaseger @ 1,93 Inter har fått en strålande start i Serie A och ståtar med tio pinnar efter fyra omgångar. Helgens kamp mot Bologna gav en rejäl överkörning. 6-1 slutade matchen och bland annat fick Dzeko näta två gånger. Kan de blåsvarta fortsätta hålla den nivån blir det svårt för utmanarna att hålla jämna steg med de regerande mästarna. Correa gick av skadad i helgen, men med Martínez och Dzeko på topp finns det eldkraft ändå. Inzaghi förfogar över en bred trupp där han kan kosta på sig att rotera en del och ändå hålla kvalitén. Fiorentina har tre raka segrar i bagaget och i Dusan Vlahovic har de en av seriens intressantaste lirare. Det var dock Saponara och Bonaventura som fixade biffen mot Genoa (2-1) då båda stod för 1+1. Med González och Callejón som andra offensiva alternativ är det inte lätt att hålla Viola från målet. Samtidigt har värdarna släppt in mål i samtliga fyra matcher så långt och det lär inte ändras under tisdagen. Inter vann med 2-0 på denna arena i fjolårets ligaspel och när de möttes i cupen i Florens under samma säsong vann Milanoklubben efter förlängning. Inter har faktiskt tio raka inbördes utan förlust och när vi bjuds på 1,93 på den raka tvåan är det för högt för att stå emot. Det blir en given del av min trippel. Spel: Bortaseger @ 1,93

TV: Cmore Fotboll och Cmore Athletic Bilbao - Rayo Vallecano: Under 2,5 mål @ 1,67 Athletic Bilbao är normalt sett ett lag som bygger bakifrån och det har inte direkt svängt om laget i inledningen av La Liga. 4-1 i målskillnad efter fem spelade omgångar ger ett snitt på ett mål per match. Det positiva är att baskerna är obesegrade och har tagit poäng av både Barcelona och Atlético Madrid. Stommen med Martínez i försvaret och Unai Simon i mål är bra nog för att stå emot vilket försvar som helst. Bilbao har dock svårt att spela ut på pappret sämre motståndare vilket 0-0 mot Elche är ett exempel på. Nu väntar ännu ett lag som Athletic förväntas besegra och då krävs det kreativitet, något som saknas. Rayo Vallecano övertygade stort när de krossade Granada med 4-0 och Getafe med 3-0 på hemmabana, men på bortaplan har det blivit en poäng på tre försök. I den senaste omgången mot Getafe gjorde Falcao debut för klubben och blev målskytt. En fin kontringsspelare att ha tillgänglig. Matchbilden känns given på förhand. Värdarna kommer ha mycket boll och stånga sig blodiga mot Rayos försvar medan gästerna satsar på omställningar. Williams och García får svårt att komma till klara lägen och det skulle inte alls förvåna om detta tickar 0-0 länge. Hur matchen slutar är svårt att sia om, men att vi får se max två fullträffar känns givet. Underspelet klickas i! Spel: Under 2,5 mål @ 1,67

