"Hypertaggad Harry Kane - målrik match för Spurs"

Spelstopp: 16:59 Liverpool - Crystal Palace: Över 3,5 mål @ 1,94 Efter en säsong som knappt går att beskriva med ord står nu Liverpool inför en sista drabbning i kampen om Champions League-biljetten. För några månader sedan var de rödklädda i det närmaste uträknade från en Europaplats, men Jürgen Klopp och hans mannar har onekligen slutit samman under våren. Offensivt är Pool ruskigt starka med namn som Firmino, Mané och Salah och den sistnämnda lär vara extremt sugen på att näta här då han har chans på skytteligatiteln. Alexander-Arnold, Robertson, Thiago och Wijnaldum är alla bra på att hitta fram med passningar mot egyptiern och övriga på topp. Crystal Palace gör här sin sista match med Roy Hodgson vid tränarrodret och att döma av Örnarnas tre senaste matcher lär de inte hålla igen på krutet på Anfield. 1-3 mot Southampton, 3-2 mot Aston Villa och senast 1-3 mot Arsenal är siffror som talar för att vi får se en målfest i hamnstaden, något publiken givetvis också hoppas på. Zaha, Ayew och Schlupp hoppas kunna bidra till den kvoten, men det råder inget tu tal om att det är Liverpool som förmodligen kommer att stå för majoriteten av skörden. Pool vann det vändande mötet med 7-0 (!) på Selhurst Park och jag är övertygad om att Klopp och company trampar gasen i botten så fort domaren blåser i pipan. Över 3,5 mål liras med god känsla till nästan två gånger såsen. Det är fint, det! Spel: Över 3,5 mål @ 1,94

Tävling: Premier League

Plats: Anfield

Tid: 17:00

TV: - Leicester - Tottenham: Båda lagen gör mål @ 1,64 Premier Leagues otvivelaktigt mest betydande fajt hittas i Leicestershire. Leicester har tappat sin fjärdeplats under våren och här är Rävarna därför piskade att vinna samtidigt som tummar och tår måste hållas för att antingen Chelsea eller Liverpool tappar poäng i sina respektive matcher. Iheanacho, Vardy, Tielemans och Maddison ska se till så att det händer i offensiv riktning för Brendan Rodgers manskap och det är en kvartett med ruskigt hög höjd. Leicester har också en psykologisk fördel på söndagens opponenter då de vann det vändande mötet med 2-0. Tottenham stod då på den förlorande sidan och samma visa har gällt mot slutet för gästerna. Nederlag mot Leeds och Aston Villa har inneburit att drömmen om Champions League grusats, men fortfarande finns chans att nå en biljett till Europa League. Kane, Son och Bale är en trio som måste prestera för att så ska bli fallet och för den förstnämnda kan det här bli en speciell afton. Superstjärnan gör upp med Mohamed Salah om skytteligatiteln och dessutom kan det här komma att bli Kanes sista match i Tottenham-tröjan då rykten gör gällande att han vill vidare i sommar. Vad det blir av det återstår att se, men vi kan räkna kallt med en hypertaggad Harry Kane på King Power Stadium. Två lag som är tvingade att gå framåt brukar tala för en öppen matchbild och det brukar i sin tur tala för ett målrikt resultat. Jag tror att båda lagen hittar nätet och det spelet finns till över 1,60 gånger pengen. Perfekt virke till trippelbrasan! Spel: Båda lagen gör mål @ 1,64

Tävling: Premier League

Plats: King Power Stadium

Tid: 17:00

TV: - Manchester City - Everton: Båda lagen gör mål @ 1,91 Vi har redan touchat vid ämnet avskedsföreställningar och på Etihad väntar en definitiv sådan för en av Manchester Citys kultbärare. Sergio Agüero kommer att lämna Eastlands i sommar och argentinarens betydelse för The Citizens har varit monumental sedan han skrev på. Alla minns vi när “Kun” sköt hem ligatiteln mot Queens Park Rangers och känslan är att lagkamraterna kommer göra allt för att den lille magikern ska få avsluta sin tid i ljusblått med mål. Nämnas bör att Agüero dragits med en muskelskada, men Pep Guardiola har trots allt låtit hoppfull om att ge sin anfallare speltid denna söndag. Spelare som Foden, Mahrez, Gündogan och Torres kan också bidra och här måste Everton vara på tå för att kunna stå emot. The Toffees motiveras av att de fortfarande kan nå Europa League till hösten, men då är det seger som gäller samtidigt som andra resultat måste gå med Ancelotti och company. Det blir givetvis svårt, men mål ska Everton allt kunna göra. Richarlison, Calvert-Lewin, Sigurdsson och Rodríguez är trots allt inga duvungar och då gästerna fortfarande har att spela för kommer Manchester City inte att tillåtas en promenad mot tre poäng. Värdarna har dessutom en stundande Champions League-final att tänka på, något som kan innebära att det inte blir full körning här. Jag kan inte se något annat än mål framför mig på Eastlands och när oddsmakarna bjussar på generösa 1,91 gånger pistolerna på att båda lagen hittar nätet är jag inte sen med att trycka av. Nu jobbar vi in trippeln! Spel: Båda lagen gör mål @ 1,91

Tävling: Premier League

Plats: Etihad Stadium

Tid: 17:00

Totalt odds: 6,07 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.