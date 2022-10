IFK Göteborg bryter negativ svit

Spelstopp söndag 9 oktober: 14.59 GIF Sundsvall - IFK Göteborg: Bortaseger @ 1,80 IFK Göteborg har haft chansen att hänga på i toppen av tabellen flera gånger om, men tre raka förluster gör att det ser ut att bli en placering i mittens rike. Kamraterna har inte spelat bra, men de har heller inte haft domarna på sin sida för att uttrycka sig milt. Mot Helsingborg blev de rånade på en straff i slutskedet, mot Djurgården fick de blåvita två feldömda straffar mot sig och mot Elfsborg åkte Marcus Berg på en oerhört märklig utvisning. Dessutom skulle den gode Berg nog haft straff i första halvlek. Berg är avstängd nu och det är även Calle Johansson. Två tunga avbräck, men jag är ändå inne på att göteborgarna tar sig samman och kommer ut med en bra prestation. GIF Sundsvall har tagit en poäng på sina elva senaste seriematcher och är toksist i Allsvenskan. Det kommer bli degradering för Giffarna som ser helt uppgivna ut. Här får de dessutom klara sig utan Castro som är avstängd. Det flyter kanske inte för IFK för tillfället, men de spelare som finns tillgängliga ska kunna manövrera ut ett väldigt svagt Sundsvall. Eriksson, Thern och Svensson kommer styra mittfältet och det räcker långt. 1,80 är lite väl högt på den raka tvåan som klickas i. Spel: Bortaseger @ 1,80

Tävling: Allsvenskan

Plats: NP3 Arena

Tid: 15.00

TV: Cmore West Ham - Fulham: Hemmaseger @ 1,78 West Ham tog en viktig 2-0-seger över Wolverhampton för en vecka sedan och kan nu börja sin klättring uppåt i tabellen. Scamacca fick chansen från start och stod för ett av målen medan Bowen prickade in det andra. Cornet gjorde en intressant start, men skadade sig tyvärr. Är det någonstans det finns alternativ så är det dock på just den positionen. Bakom strikern kan Moyes välja mellan Paquetá, Bowen, Fornals, Lanzini och Benrahma. Ingen dålig uppställning. Fulhams chans till poäng mot Newcastle försvann redan efter åtta minuter när Chalobah drog på sig ett rött kort. Han är såklart avstängd här, men då Palhinha är tillbaka från sin avstängning kommer han bara ta den platsen rakt av. På topp finns en viss Mitrovic som är ett enormt hot mot vilket försvar som helst, men förutom den väldige serben är The Cottagers överskattade. Här kommer de få slita ont. Jag håller West Ham som ett klart bättre lag än Fulham och när ettan står i 1,78 är det bara att slå till. The Hammers fortsätter klättringen uppåt med andra raka trepoängaren. Spel: Hemmaseger @ 1,78

Tävling: Premier League

Plats: London Stadium

Tid: 15.00 Cremonese - Napoli: Napoli (-1) @ 2,21 Napoli spelade ut hela registret mot Ajax i tisdagens Champions League-match. Italienarna vann med klara 6-1 och spelade verkligen en bländande fotboll. Fantastiska Kvaratskhelia fick en smäll på foten och är ett osäkert kort, men med spelare som Lozano, Raspadori och Politano tillgängliga spelar det mindre roll. Serie A:s serieledare kommer mönstra en mycket stark elva. Cremonese är nykomlingar och har som väntat haft det tufft i det italienska finrummet. Ihop med Sampdoria är de det enda lag som ännu inte har vunnit någon match under hösten. Senaste hemmafajten slutade med en 0-4-förlust mot Lazio och den rumänske målvakten Radu kommer få jobba hårt igen. Det är få, om ens någon, spelare i hemmalaget som hade tagit plats i Napolis trupp. Det råder klasskillnad här och jag tror att det kommer visa sig lika tydligt som när Lazio var på besök. Napoli sätter högsta fart från början och löser en viktoria med minst två bollars marginal. 2,21 är ett jättehögt odds på den saken. Spel: Napoli (-1) @ 2,21

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Giovanni Zini

Tid: 18.00

Cremonese - Napoli: Napoli (-1) @ 2,21 Totalt odds: 7,08