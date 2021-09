"IFK Göteborgs nya smäll"

Spelstopp: 18.59 Elfsborg - IFK Göteborg: Hemmaseger @ 1,66 Det kommer minst sagt bli livat på Borås Arena under fredagen. Restriktionerna har släppt och drygt 4000 Blåvitt-supportrar förväntas göra den sex mil långa resan för att stötta sitt lag. IFK kan verkligen behöva allt stöd de kan få för spelmässigt ser det bedrövligt ut. Stahre står handfallen när laget bara sjunker djupare och djupare. Insatsen senast mot Kalmar var ett steg i rätt riktning, men det talar sitt tydliga språk att 0-2 hemma mot Kalmar målas upp som något positivt. Nu är Erlingmark och Berg avstängda vilket är rejäla avbräck. Elfsborg har fått ge upp guldstriden efter tre raka torsk. 0-1 mot Malmö FF må vara hänt, men 1-3 mot Östersund och 0-4 mot Mjällby är oacceptabla resultat. Tim Rönning är nu avstängd efter sitt röda kort senast. Är det någon match där Elfsborg verkligen dyker upp är det dock mot IFK Göteborg. Frick kommer vara en nagel i ögat på motståndarnas försvarare medan Alexander Bernhardsson och Jeppe Okkels inte ska ha några problem med att löpa ifrån besökarnas stabbiga backlinje. Blåvitt brukar få åka hem från den här arenan med sorg. De har faktiskt bara vunnit en enda match i Borås på de 16 senaste åren. Att den sviten skulle brytas nu med en avstängd Berg och ett självförtroende långt nere i botten är väldigt svårt att se. Den raka ettan står kring 1,66 och det är faktiskt fullt godkänt. Spel: Hemmaseger @ 1,66

Tävling: Allsvenskan

Plats: Borås Arena

Tid: 19.00 Stoke - West Bromwich: Över 2,5 mål @ 2,03 Det är ett högintressant möte som ska spelas på Bet365 Stadium mellan två lag som siktar på Premier League. West Bromwich spände musklerna under tisdagen och körde över Cardiff med hela 4-0 på bortaplan. Robinson, Hugill och Grant var hela tiden farliga i offensiven och dessutom kom Phillips in och nätade. WBA har många sätt att göra mål på för samtidigt är spelare som Ajayi och Bartley livsfarliga på fasta situationer. Stoke löste bara en pinne borta mot Preston, men skapade mängder av chanser i den matchen och fick iväg 21 avslut. Powell stod för målet i 1-1-matchen och kunde mycket väl hittat rätt fler gånger än han gjorde. Sam Surridge hoppade in med kvarten kvar och hade också läge att öka på målskörden. Stokes problem är att de inte kan hålla tätt. I sex av de sju senaste tävlingsmatcherna har de rödvita släppt in mål. Det är två lag som har det offensiva spelet som sina styrkor som möts och jag tror det kommer spegla sig på matchen. West Bromwich har gått över 2,5 mål i sina två senaste kamper och att det ska ske igen finns att hämta till höga 2,03. Det blir motorn i min trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 2,03

Tävling: The Championship

Plats: Bet365 Stadium

Tid: 20.45 Lens - Reims: Hemmaseger @ 1,87 Lens tog en mycket övertygande 3-2-seger borta mot Marseille under förra helgen och gick därmed upp på en andraplats i tabellen bakom omöjliga PSG. Tre segrar på de fyra senaste omgångarna tyder på styrka och förutom Marseille har de rödgula redan besegrat Lille och Monaco. Spelare som Sotoca, Fofana och Frankowski spelar sitt livs fotboll och hemmalaget lär göra en bra insats även under fredagen. Reims besegrade Nantes med 3-1 efter att tonåringen Hugo Ekitike, som var utlånad till danska Vejle i fjol, stått för två av målen. Det är en spelare som gästerna hoppas väldigt mycket på. Annars är det främst Koffi och Van Bergen som ska göra det framåt. Mest uppmärksamhet har dock Thomas Foket fått som gjort det så bra att han har fått chansen i det belgiska landslaget. Reims är ett skickligt lag, men har en del skadebekymmer som stör, bland annat på Zeneli. Dessutom är Gravillon avstängd. Efter den imponerande starten på säsongen som Lens har stått för ska de gälla som favoriter hemma på Stade Bollaert-Delelis. 1,87 är tillräckligt bra på ettan. Spel: Hemmaseger @ 1,87

Tävling: Ligue 1

Plats: Stade Bollaert-Delelis

Tid: 21.00 Trippeln Elfsborg - IFK Göteborg: Hemmaseger @ 1,66

Stoke - West Bromwich: Över 2,5 mål @ 2,03

Lens - Reims: Hemmaseger @ 1,87

Totalt odds: 6,30 Klicka HÄR för att rygga vårt trippelförslag Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.