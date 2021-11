"Ingen förlust för Danmark under hela kvalspelet"

Spelstopp: 20.44 San Marino - England: England -4 @ 1,42 Det räcker med en poäng i den sista kvalmatchen för att England matematiskt ska säkra förstaplatsen i gruppen. Det kommer dock bli tre pinnar när Europas, och ett av världens, sämsta landslag står på andra sidan. San Marino har släppt in 36 mål på sina nio kvalmatcher och bara mäktat med en balja framåt. Bland resultaten märks dubbla förluster mot Andorra. Det talar sitt tydliga språk. När England besegrade Albanien med 5-0 hade Harry Kane lekstuga med hattrick redan i den första halvleken. Gareth Southgate lär vila Tottenham-stjärnan nu och en hel drös av andra spelare. Det öppnar upp för hungriga lirare som Grealish, Abraham, Saka och Smith Rowe att få starta. Spelare som håller väldigt hög klass och kommer skoja med sina betydligt mindre meriterade motståndare. När länderna möttes i England slutade det 5-0 och trots bortaplan blir det något liknande nu. 1,42 på -4 är bra virke till min trippel och klickas i utan darr på ribban. Spel: England -4 @ 1,42

Tävling: VM-kval

Plats: San Marino Stadium

Tid: 20.45

TV: Cmore Skottland - Danmark: Bortaseger @ 2,30 Janne Andersson har kritiserat systemet där eventuella avstängningar följer med in i playoff-spelet. Jag gissar att Skottlands förbundskapten instämmer i den kritiken. Kiltarna slutar nämligen tvåa i sin grupp och riskerar avstängningar på nyckelspelare som Robertson, McGinn, Hendry, Gilmour och Adams. Det är inte otänkbart att dessa lirare ställs över när det inte finns något mer än äran att spela för. Samma sak gäller Danmark som redan har vunnit gruppen, men de rödvita kan hitta motivation i möjligheten att gå rent genom kvalet. En oerhörd prestation av Kasper Hjulmands mannar. Det gör att jag tror vi får se ett ordinarie och fokuserat Danmark på Hampden Park. Då är de rödvita ett av Europas allra bästa landslag, något de inte minst visade i sommarens EM-slutspel. Skottland har betydligt mycket mer att förlora än Danmark och det tror jag också kommer märkas i matchen. 2,30 på bortasegern är ett odds som mycket väl kan droppa innan spelstopp och då får det en given plats i min trippel. Spel: Bortaseger @ 2,30

Tävling: VM-kval

Plats: Hampden Park

Tid: 20.45

TV: Cmore Schweiz - Bulgarien: Schweiz -2,5 @ 1,81 Blir det Italien eller Schweiz som kniper VM-platsen från Grupp C? Det ska avgöras under måndagen. Efter att länderna spelat 1-1 mot varandra i fredags skiljer det bara målskillnad mellan nationerna. Schweiz ligger två mål bakom och måste med andra ord vräka in bollar på Bulgarien för att ha chans att ta över förstaplatsen. Seferovic saknas men det finns offensiva hot ändå hos de rödvita. Vargas, Shaqiri, Gavranovic och unge Okafor är bara några namn som kommer löpa sönder bulgarernas försvar. Den gästande nationen har inget att spela för och är totalt usla på resande fot. Det var faktiskt över tre år sedan de senast vann en landskamp på bortaplan. Det finns vissa hyfsade lirare som Despodov och Iliev i truppen, men på det stora hela ser bulgarerna ytterst mediokra ut. Schweiz behöver trycka in ett antal bollar för att det ska bli spännande i gruppen och jag tror att de rödvita sätter högsta fart från början. Det leder till en seger med minst tre bollars marginal, något som står i 1,81. Spel: Schweiz -2,5 @ 1,81

Tävling: VM-kval

Plats: Swissporarena

Tid: 20.45

