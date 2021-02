"Ingen seger för Milan när Zlatan vilas"

Spelstopp: 18.54

Crvena Zvezda - Milan: Dubbelchans 1 eller X @ 1,99

Vi inleder Europa League-trippeln i Belgrad där hemmastarka Crvena Zvezda får finfrämmat. Serberna leder den inhemska ligan i överlägsen stil och det råder inget tvivel om att denna match får fullt fokus. De senaste åren har klassiska “Röda Stjärnan” stått för flera vassa insatser i Europaspelet här på Stadion Rajko Mitic där de inte förlorat sedan Champions League-mötet med Bayern München för ett år sedan. I gruppspelet i detta Europa League fick Hoffenheim, Gent och Liberec tillsammans med sig en poäng från denna arena. Räkna med att tränaren, och gamla Inter-profilen, Dejan Stankovic kommer vilja göra livet surt för sin gamle antagonist också.

Milan gjorde ett riktigt dåligt genrep borta mot lilla Spezia där de inte alls kom upp i nivå och förlorade fullt rättvist med 0-2. På ett sätt kan man väl säga att verkligheten kom ifatt de rödsvarta för prestationsmässigt har de fått med sig fler poäng än de varit värda under säsongen. Det här mötet kommer inte helt rätt i tiden för de italienska serieledarna då det inte bara vankas seriefinal, utan superderby mot Inter i helgen. Det är en match som absolut kommer prioriteras. Det har redan flaggats för att Zlatan kommer att vilas i den här matchen och Pioli kommer säkerligen rotera på fler ställen. Med det i åtanke lär Milan var mer än nöjda med ett oavgjort resultat för att sedan ta det hela i hamn hemma i Milano. Det finns ingen anledning att gå fram som ångvältar vid ett oavgjort resultat i slutskedet.

Med tanke på Crvena Zvezdas hemmastyrka, Milans rotation och att det är ett dubbelmöte där gästerna inte behöver gå för vinst till varje pris blir jag väldigt lockad av att spela på att serberna inte förlorar den här matchen. Runt 2 gånger pengarna smakar fint!

Real Sociedad - Manchester United: Över 2,5 mål @ 1,84

Spännande svenskmöte mellan Alexander Isak och Victor Lindelöf härnäst som på grund av engelsmännens inreseförbud till Spanien kommer att spelas i Turin, neutral plan. Isak har kommit igång rejält i sitt Real Sociedad och börjat hitta målet. Fem baljor på de fyra senaste ligamatcherna gör att svensken är en av de mest formstarka i hela La Liga. Tillsammans med Oyarzabal, som också är i målform, bildar han en riktigt vass offensiv duo. Efter den rasande starten på säsongen mattades Sociedad ett tag, men har nu åter hittat tillbaka med flera bra insatser och det ska bli spännande att se vad spanjorerna kan hitta på mot toppmotståndet som nu väntar.

Manchester United såg ett tag ut att vara de enda reella utmanarna till stadskonkurrenterna City om ligatiteltn, men efter förlust och poängtapp mot bottenlagen Sheffield U och WBA är ett rimligt fokus att ta en Champions League-biljett. Med det sagt lär Ole Gunnar Solskjaer verkligen gå in för det här Europa League-äventyret. Tränaren har ett nästintill perfekt truppläge där bara Pogba står på skadelistan. Den svaga insatsen mot WBA till trots tror jag på en helt annan matchbild här när United slipper möta en parkerad buss. Totalt sett har de gjort sina bästa insatser mot bra lag som bjuder upp till dans. Jag har stora förhoppningar om att det här ska bli en riktigt trevlig match att följa där det kan smälla åt båda håll.

Båda lagen har spelat en hel del målrika matcher på slutet där offensiven övertrumfat en svajig defensiv. Så istället för resultatspel gillar jag liret på över 2,5 mål i matchen till lite högre odds än jag hade förväntat.

Benfica - Arsenal: Bortaseger @ 2,22

Alla vägar bär till Rom och så också avslutningen på den här trippeln då detta möte spelas på neutral plan på Stadio Olimpico. Benfica tog in rutinerade namn från Premier League i Otamendi och Vertonghen inför säsongen, men det har inte betalat av sig. Att 21-årige anfallaren Darwin Ribeiro, som plockades in från den spanska andradivisionen, är lagets hetaste anfallare just nu säger det mesta. Något ligaguld kommer det inte att bli. En fjärdeplats och 13 poäng upp till serieledande Sporting Lissabon är inte gott nog. Oroande är att Benfica inte lyckats slå något av de övriga tre portugisiska topplagen i varken ligan eller cupen. I Europa League tog de sig vidare från en tämligen enkel grupp med Lech Poznan och Standard Liege som tvåa bakom Rangers. Nu höjs svårighetsgraden betänkligt.

Arsenal har en svajig säsong bakom sig, men har stundtals spelat betydligt bättre än vad resultaten visar. Som i förlusten borta mot Wolverhampton där de ägde första halvleken men sedan åkte på två röda och straff emot. Här kommer The Gunners med en fin insats i ryggen (4-2 mot Leeds) där Aubameyang stod för tre baljor, men Saka var matchens spelare. Auba är tveksam till spel här, men det ska inte spela någon roll. Arsenal är ett betydligt bättre lag och på neutral plan ska de vara klara favoriter mot årets upplaga av Benfica. Toppchans för Arsenal att ta med sig ett bra resultat till returen och jag spelar den raka tvåan.

