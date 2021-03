"Ingen seger på 17 år - sviten håller i sig"

Spelstopp: 18.59 Manchester City - Southampton: Southampton under 0,5 mål @ 1,75 Det slutade vid 21 raka tävlingssegrar för Manchester City. I derbyt mot United blev det stryk med 0-2 efter att Gabriel Jesus orsakat en straff redan i matchens första minut. Trots ett massivt spelövertag lyckades de ljusblå aldrig komma in i matchen rent målmässigt efter det. Skadeläget är dock fortsatt lysande för City vilket gör detta till ett perfekt läge att påbörja en ny svit. Guardiola kommer säkerligen rotera en del i sin trupp vilket bör ge plats åt Foden, Bernardo Silva och möjligen även Agüero. Inga dussinlirare direkt. Southampton tog en viktig bortaseger mot Sheffield United efter en tung period bakom sig, men fick se Danny Ings kliva av skadad. Strikern är ett osäkert kort här och utan honom saknas det tyngd i straffområdet, även om Che Adams stod för ett drömmål mot Sheffield United. Southampton har inte vunnit borta mot City på 17 år och det lär inte ändras nu. Jag tror att City kommer ha så mycket boll att det blir svårt för Southampton att skapa något framåt överhuvudtaget. Utan Ings gör The Saints inga mål i denna match, under 0,5 mål på bortalaget spelas därför med goda förhoppningar. Spel: Southampton under 0,5 mål @ 1,75

Tid: 19.00 Atlético Madrid - Athletic Bilbao: Atlético Madrid -0,5 @ 1,82 Atlético Madrid var oerhört nära att hänga av Real Madrid från guldstriden i La Liga när lagen möttes i helgen. Atlético tog ledningen med 1-0 efter en kvart via Luis Suárez men släppte in kvitteringen i den 89:e minuten. Tappade poäng för tredje omgången av de fyra senaste gör att Barcelona nu bara befinner sig tre poäng bakom Atlético med en match mer spelad. Räkna med att huvudstadslaget vill skapa luft ner till katalanerna här. Insatsen mot Real Madrid var bra från Diego Simeones gäng och kan Madrassmakarna fortsätta på det spåret kommer segrarna börja trilla in igen. Med endast Giménez på skadelistan kommer värdarna ställa en sylvass elva på benen här. Bilbao visar fin form med åtta raka tävlingsmatcher utan förlust, men detta är deras tredje match på en veckas tid. Då gick dessutom baskernas semifinal i Copa del Rey förra torsdagen till förlängning. Athletic bör ha en del trötta ben och då de endast lyckats vinna två av tolv bortamatcher under säsongen får de slå ur underläge här. Bilbao har inte vunnit borta mot Atlético på tio år och har förlorat vid sina fem senaste besök. På Topptipset streckas ettan för hårt för att spikas men på oddset lockas jag väldigt mycket av 1,82 på hemmasegern. Den hugger jag. Spel: Atlético Madrid -0,5 @ 1,82

TV: Cmore Fotboll och Cmore PSG - Barcelona: Båda lagen gör mål och över 2,5 mål @ 1,66 Barcelona har visat mycket fin form mot slutet med bland annat dubbla segrar mot Sevilla (cup och liga). Den stora plumpen i protokollet är hemmamötet med PSG där Mbappé sprang sönder katalanerna och ordnade en 4-1-seger till fransmännen. Det gör att Koeman inte kan spara på krutet utan måste satsa framåt i detta returmöte. Det bör göra att vi får se en väldigt sevärd match. Barcelona kommer trycka på med Messi, Griezmann och De Jong medan Alba bombar upp för vänsterkanten. De blåröda lär hitta nätet precis som de gjort i 23 av sina 24 senaste tävlingsmatcher. Samtidigt öppnar det upp för omställningar från PSG och där har värdarna en av världens bästa spelare i Kylian Mbappé som visade med all önskvärd tydlighet på Nou Camp att han enkelt sprintar ifrån Barcas försvar. Barcelona kommer säkerligen ge det en chans till en början och jag blir inte alls förvånad om de hittar nätet. Ju mer de trycker på, desto mer ytor kommer det dock öppna sig bakåt och dessa ytor kommer Mbappé med flera utnyttja. Båda lagen kommer göra mål i Paris och dessutom tror jag det blir minst tre baljor totalt. 1,66 får duga som virke till trippeln. Spel: Båda lagen gör mål och över 2,5 mål @ 1,66

