Inget VM-guld för Messi - favoriterna vinner

Under de närmaste veckorna kommer jag leverera odds i en mängd olika kategorier. Bland annat när det kommer till skyttekung, gruppvinnare och mycket annat. Här ska jag dock fokusera helt och hållet på vilka jag tror vinner VM.

Det finns ett antal länder som sticker ut och Argentina tillhör favoriterna efter sin Copa América-vinst och sitt fina kval hit. Det är sista chansen för Lionel Messi och hans lagkamrater vill säkerligen hjälpa den levande legendaren till den titel han saknar. Argentina kommer enkelt gå vidare från sin lätta grupp och jag tror de blir farliga i Qatar. Det blir dock ingen VM-titel för Messi och hans landsmän.

De regerande världsmästarna Frankrike tillhör, som vanligt nuförtiden, favoriterna och får den magiska trion Mbappé, Benzema och Griezmann till det fullt ut blir de farliga. Deschamps mannar har dock sett mänskliga ut det senaste året och med Kanté, Pogba och Varane på skadelistan är de försvagade defensivt. Les Bleus lyckas inte försvara sitt guld.

Som fjärdefavorit just nu hittas England som alltid är uppskrivna inför mästerskap och visst kan Southgate välja och vraka bland oerhört många skickliga fotbollsspelare. Även England har dock sett svaga ut under året och det finns en hel del som tyder på att engelsmännen ställs mot Frankrike i kvartsfinalen. Om så blir fallet tror jag att de vitklädda får åka hem. It’s not coming home this time either.

Spanien, Nederländerna, Belgien och Portugal är fyra andra nationer som kan gå hela vägen om de får allt att stämma, men jag finner mer värde i två andra länder.

Tyskland är det ena. Det finns en vinnarkultur i denna fotbollsnation och Hansi Flick är helt rätt man att leda Die Mannschaft. Prickar bara någon av anfallarna rätt i början av turneringen kan de mycket väl gå hela vägen. Det är trots allt världsklass på alla andra positioner. 11,00 tycker jag är ett för högt odds på att Tyskland tar hem det hela. Min huvudrek blir dock en annan.

Brasilien vinner @ 5,00

Brasilien har tagit över förstaplatsen på FIFA:s ranking och det är lätt att förstå varför. De vann 14 matcher i det stenhårda sydamerikanska VM-kvalet och kryssade tre. Då ena mötet med Argentina ställdes in efter parodiska scener innebar det att brassarna gick obesegrade genom kvalet. Faktum är att när dessa rader skrivs har Brasilien inte förlorat en match sedan finalen av Copa América sommaren 2021. Sedan dess har de lirat 15 fajter.

Det är också den enda tävlingsförlusten som finns noterad sedan VM 2018 där Brasilien åkte ur i kvartsfinal mot Belgien. En match som sydamerikanerna dominerade ganska kraftigt. Sedan dess finns bland annat spelare som Alisson och Thiago Silva kvar, men det har hänt ganska mycket i övrigt.

Offensivt vimlar det av storstjärnor i det brasilianska landslaget. Under den senaste samlingen fick en spelare som Gabriel Jesus inte ens plats trots hans fina start i Arsenal. Neymar är givetvis den stora härföraren och är han på humör är det brasilianska landslaget bra. Bredvid PSG-liraren kan Tite välja och vraka bland spelare som Raphinha, Vinícius Júnior, Rodrygo, Paquetá, Antony, Richarlison, Firmino och Martinelli. Den bredden skojar man inte bort.

Ändå var det försvaret som imponerade mest i kvalet. Brasilien släppte bara in fem bollar på 17 matcher. Thiago Silva och Marquinhos är ett mittbackspar som känner varandra väl, men även Bremer och Militao knackar på dörren till startelvan. Dessutom är Fred och Casemiro, som ju spelar tillsammans i Manchester United, väldigt duktiga på att skydda sin backlinje.

Jag brukar vara allergisk mot att gå på favoriten i turneringar som denna, men jag tycker faktiskt att fem gånger pengarna på Brasilien innebär helt okej värde. För den som vill få upp oddset lite erbjuder Svenska Spel en kombination på att Brasilien vinner mästerskapet och Neymar vinner skytteligan till 26 gånger pengarna. Jag nöjer mig dock med att spela Brasilien vinna VM!

