"Inte skräckinjagande - stora frågetecken kring laget"

Belgien Belgien har som bekant tappat delar av sin gyllene generation. Alderweireld och Hazard har lagt landslaget på hyllan medan Courtois inte finns med i truppen. Casteels kommer att vakta kassen i den sistnämndas frånvaro och framför sig har 31-åringen en backlinje som inte är särskilt namnstark eller skräckinjagande. Vertonghen, Meunier och Theate är alla tveksamma till spel vilket torde kunna gynna Slovakien, men å andra lär väldigt mycket handla om Belgiens offensiv. De Cuyper är en spännande poängspelare på vänsterkanten som gjort en strålande säsong i Club Brugge och i spelare som Lukaku, De Bruyne och Trossard finns en trio som inte behöver särskilt många försök innan det rasslar i näten. Lyckas Domenico Tedesco hitta en fungerande balans i sin startelva kommer det att bli ruskigt svårt för Slovakien att hänga med i svängarna, men det går heller inte att underskatta underdogen hur som helst. Slovakien Francesco Calzonas trupp är uppbyggd med en ramstark defensiv som stomme och det just det tighta försvarsspelet som såg till att Slovakien kunde ta sig hela vägen till EM. Om det är någon lagdel som ska sticka ut för en mindre nation är det förmodligen backlinjen. Stabilt försvarsspel föder ofta tillräckligt många målchanser åt andra hållet för att göra sig slagkraftiga. Hancko, Skriniar och Vavro ska hjälpa slovakerna med detta medan Lobotka drar i trådarna som spindeln i nätet på mittfältet. Det är kanske inte i denna tillställning som Slovakien ska försöka kratta manegen för avancemang till slutspelet, men jag vill åtminstone inte utesluta Calzonas manskap från att lyckas göra mål. Matchanalys Som i många andra matchbilder där ett på förhand övermäktigt lag tagit emot en underdog förväntar jag mig att Belgien tar hand om taktpinnen från start. Lyckas “Die Roten Teufel” få Slovakien i gungning och sätta De Bruyne i gynnsamma lägen i och runt straffområdet är mycket vunnet. Jag är också tämligen övertygad om att Trossard kommer att vandra in i banan för att tillåta De Cuypers komma upp som någon slags ytter. På andra sidan håller Doku bredden och hotar med sitt en mot en-spel medan Lukaku opererar inne i boxen. Slovakien kommer i sin tur att hota via omställningar och fasta situationer där de normalt har ett fysiskt övertag på många landslag. Med det sagt kan Belgien dra ner fyrtorn som Lukaku och Onana för att försvara den egna boxen. Sanningen att säga skulle det förvåna mig om Belgien inte vinner detta relativt komfortabelt, men det finns andra typer av spel som lockar mer än 1x2-marknaden. Rekommenderade spel - till Oddset Matchens bästa: Leandro Trossard över 0,5 skott på mål @ 1,66 Matchens “säkra”: Över 2,5 mål @ 1,73 Högoddsaren: Maxim De Cuyper gör mål eller assist @ 4,80