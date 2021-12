"Inter sätter press på konkurrenterna"

Onsdagens trippel rullade in fint och nu siktar vi på fler framgångar. Fredagens bong har helt klart ett tema. Vi får se kattens lek med råttan både i Tyskland och Italien och jag tror det blir ett antal överkörningar under kvällen. Bayern bara kör på i södra Tyskland medan Lazio och Inter enkelt besegrar svagt motstånd i sina respektive fajter. Till nästan sex gånger pengarna känns denna trippel hur fin som helst. Häng med!

Lazio - Genoa: Lazio -1,5 @ 2,18

Genoa var chanslösa i Genua-derbyt mot Sampdoria och torskade till sist med 1-3. Skadeläget har dock ljusnat något då Criscito och Sturaro kunde starta i den matchen medan Destro hoppade in. Tre väldigt viktiga pjäser för Shevchenkos lagbygge. Förlusten innebar dock att Genoa har 14 raka ligamatcher utan seger och därmed ligger kvar under nedflyttningsstrecket.

Lazio stod för en riktigt svag insats borta mot Sassuolo och torskade då med 1-2 efter att ha tappat en 1-0-ledning. Örnarna ligger inte bättre än nia i tabellen och Maurizio Sarri är en pressad man, något som märktes i veckan då han ställde in en träning för att istället mer eller mindre skälla ut sin spelartrupp. Jag tror det ger omedelbar effekt. De ljusblåa har så mycket kvalité i truppen med klasspelare som Immobile, Milinkovic-Savic och Acerbi och äntligen får de ut sitt kunnande på planen också.

Lazio är normalt sett starka hemma på Stadio Olimpico och har raden 5-2-1 där. På sina tre senaste hemmamöten mot Genoa har Lazio nätat tolv gånger och jag tror vi får se ett frejdigt Lazio nu också som sätter högsta fart från början. Då vinner de matchen med minst två bollars marginal och 2,18 är ett bra odds på den saken.

Bayern München - Wolfsburg: Bayern München -1,75 @ 1,75

Efter en lite svagare insats mot Mainz, där Bayern München ändå vann med 2-1, visade Die Roten klassen i bortamötet med Stuttgart. 5-0 slutade den slakten till sist. Kingsley Coman skadade sig tyvärr och lär vara borta under en period, men det finns hyfsad klass på ytterpositionerna ändå i Sané och Gnabry. Speciellt den sistnämnde hade en stor kväll mot Stuttgart med tre mål och två assist.

De två andra målen stod givetvis Lewandowski för och med polacken på topp blir det alltid mål. Visst börjar skadeläget kännas, speciellt på mittfältet där Roca och Musiala startade mot Stuttgart, men Bayern är ändå bättre än alla andra lag i Tyskland. Wolfsburg tappade ledning till 2-3 hemma mot Köln och därmed har Vargarna förlorat sex raka matcher i alla tävlingar. De grönvita befinner sig i fritt fall och då är det aldrig en bra idé att ställas mot Bayern München.

Värdarna har vunnit de sju senaste gångerna dessa två lagen mötts och jag tror de tar hem en storseger igen. Jag väljer att spela -1,75 som ger vinst om Bayern vinner med minst tre mål. Blir det en tvåmålsseger blir det vinst på halva insatsen. Till 1,75 blir det ett väldigt bra val på min trippel.

Salernitana - Inter: Inter -1,75 @ 1,54

Salernitana har tagit en poäng på sina sju senaste ligamatcher och har endast nätat en gång under den perioden. Dessutom fick de stryk av Genoa i Coppa Italia tidigare under veckan. Även då utan att pricka in någon boll framåt. Simy och Ribéry är två spelare som har mer att ge, men de har svårt att komma till de där riktigt farliga målchanserna. Bakåt är Salernitana med sina 37 insläppta mål näst sämst i serien.

Inter har tagit över förstaplatsen i Serie A efter en segersvit på fem raka matcher i ligaspelet. Skadeläget är optimalt för Inzaghis mannar och då finns det gott om alternativ på alla positioner. I 4-0-segern över Cagliari vilades Dzeko på topp och istället fick Alexis Sánchez starta bredvid Lautaro Martínez. Chilenaren nätade och visade att han verkligen inte är slut som fotbollsspelare. Dessutom var Barella fantastisk på mittfältet.

Inter har 11-0 i målskillnad på sina fyra senaste seriefajter och samtliga har slutat med seger med minst två mål. När de blåsvarta serieledarna nu ställs mot ligans allra sämsta lag har jag svårt att se det bli ändring på den saken. Handikapplinan plockas till godkända 1,62.

