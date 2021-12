"Inter tar grepp om ligatiteln"

Målspelen i England och Spanien satt fint under måndagen men Jong Ajax underpresterade. Två av tre rekar in således. Under onsdagen kryllar det av matcher från Italien och Spanien och jag har valt ut tre stabila drag som tillsammans tickar in kring 5 gånger pengarna. Nu ska inget stå i vägen, tre gröna bockar är beställda!

Spelstopp: 18.29 Roma - Sampdoria: Över 2,5 mål @ 1,63 Roma är omöjliga att bli riktigt klok på. José Mourinhos mannar hade radat upp svaga prestationer när de reste till Bergamo för match mot svåra Atalanta. Då slog Vargarna till med en 4-1-seger. Tammy Abraham nätade två gånger om och även Zaniolo fick måla. Två spelare som har så mycket att ge i offensiven. Nu är dessutom supertalangen Afena-Gyan tillbaka i truppen efter sin avstängning. Bakåt ser det dock ofta lite väl ihåligt ut. Något som Sampdoria ska kunna utnyttja. Gästerna har nämligen en urstark offensiv linje med spelare som Caputo, Candreva, Gabbiadini och Quagliarella. Närmast kommer Ekdal och hans lagkamrater från en 1-1-match mot Venezia där den offensiva kvartetten missade flera öppna lägen. Sampdoria måste alltid näta för bakåt läcker de som ett såll. 34 insläppta på 18 spelade omgångar är verkligen inget starkt facit. Sampdoria är väldigt målglada, både framåt och bakåt. 15 av deras 17 senaste tävlingsmatcher har gått över 2,5 mål och de andra två fajterna har det blivit två mål i. Med det i åtanke känns överspelet som en no-brainer och 1,63 får duga på det spelet. Spel: Över 2,5 mål @ 1,63

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 18.30

TV: Cmore Fotboll, Cmore Live och Cmore Inter - Torino: Inter -1 @ 1,93 Inter går som tåget i Serie A och har sex raka ligasegrar. Senast krossades Salernitana med 5-0 i en match där precis allting fungerade. Sánchez fick chansen från start igen och blev målskytt och när Martínez bytte av chilenaren såg även han till att hamna i målprotokollet. Inzaghi har en skadefri trupp till förfogande och då kryllar det av klass. Nu är Barella avstängd och det är ett avbräck, men Vidal eller Gagliardini kan kliva in på den positionen och det är inte heller några dussinlirare. Torino har gått starkt mot slutet med åtta inspelade poäng på sina fyra senaste omgångar och bottenstriden är ett minne blott. Det svåraste motståndet under den perioden har dock varit Empoli vilket säger en del om lagen som stått på andra sidan. Andrea Belotti är fortfarande skadad och visst märks det när lagets klart bästa spelare inte finns tillgänglig även om Sanabria, Pjaca, Praet och de andra gör det bra ändå. Nu kommer den trion inte få speciellt mycket att jobba med. Hemma på San Siro kommer Inter sätta högsta fart från början, precis som vanligt. Åtta hemmamatcher har gett raden 6-2-0 och 24-6 i målskillnad. Jag har svårt att se något annat än att Inter tar ännu en säker och klar seger och då passar handikappspelet som handen i handsken. -1 spelas till höga 1,93. Spel: Inter -1 @ 1,93

Tävling: Serie A

Plats: San Siro

Tid: 18.30

TV: Cmore Live 2 och Cmore Granada - Atlético Madrid: Bortaseger @ 1,60 Atlético Madrid har tappat kontakten med lagen i toppen efter att ha åkt på sin tredje raka förlust mot Sevilla för några dagar sedan. Det ska dock sägas att det var en bra prestation från Simeones mannar som lyckades släppa in två mål trots att Sevilla bara hade 0,37 i xG. Bittert för Madrassmakarna, men fortsätter de spela på samma sätt kommer poängen börja trilla in igen. Llorente gick av skadad i den matchen, men elvan ser ändå starkare ut när De Paul kliver in på mittfältet. Granada krossade Mallorca med 4-1 och har fyra raka omgångar utan förlust. Det var dock en seger som kostade på då både Quini och Gonalons är avstängda när Atlético kommer på besök. Molina hade stor show mot Mallorca och stod för ett hattrick medan Puertas satte dit det fjärde målet. Tillsammans med Suárez och Machís finns det kraft framåt som möjligen kan hitta in med en boll. Det blir dock svårt för Granada att hålla tätt bakåt. Atlético Madrid måste bara vinna denna match och jag tror vi får se ett hungrigt bortalag som sätter en intensiv press från start. Atlético har sju segrar och ett kryss på sina åtta senaste möten med Granada och 1,60 är tillräckligt bra betalt på att de ska vinna igen. Det blir tredje och sista valet på min trippel. Spel: Bortaseger @ 1,60

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Nuevo Los Cármenes

Tid: 19.00

TV: Cmore Live och Cmore Trippeln Roma - Sampdoria: Över 2,5 mål @ 1,63

Inter - Torino: Inter -1 @ 1,93

Granada - Atlético Madrid: Bortaseger @ 1,60 Totalt odds: 5,03 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.