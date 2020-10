"Intressant drabbning i Premier League"

Det har minst sagt vänt när det kommer till tripplarna. Torsdagens fullträff på finsk fotboll följdes upp av tre gröna bockar både under fredagen och söndagen. Tre av de fyra senaste alltså, inte illa alls. Nu siktar jag på ännu en fullpoängare där WBA, Wolverhampton och Galatasaray ska göra jobbet. Häng med!

Spelstopp: 18.29

West Bromwich - Burnley: Hemmaseger @ 2,45

Två lag som minst sagt fått en tuff start på säsongen ställs mot varandra på The Hawthorns. Nykomlingarna West Bromwich har släppt in 13 mål på sina första fyra matcher och då är det såklart svårt att vinna några fotbollsmatcher. Senaste hemmamatchen var dock inte så pjåkig. Då ledde The Baggies med 3-0 mot Chelsea innan Lampards mannar kunde gå ikapp i den andra halvleken.

Diangana, Edwards och Pereira är en kreativ trio som kan skapa chanser och i dagarna har Ahearne-Grant blivit klar för klubben. En ung spelare med hög potential. Burnley står på tre raka förluster och insatsen senast mot Newcastle var inget vidare. Det tunga anfallsparet Wood och Barnes är skadefria men däremot saknas fortfarande viktiga mittbacken Mee. Ett tungt avbräck för The Clarets.

West Bromwich visade i den första halvleken mot Chelsea vilken högstanivå som finns i laget. Här tror jag att det är hemmalaget som tar tag i taktpinnen och Burnley får ännu en jobbig afton. Ettan till 2,45 hugger jag omgående.

Spel: Hemmaseger @ 2,45

Tävling: Premier League

Plats: The Hawthorns

Tid: 18.30

Galatasaray - Alanyaspor: Hemmaseger @ 1,98

Vilken start på säsongen Alanyaspor fått. Tio poäng på fyra omgångar och 11-1 i målskillnad är fantastiska siffror. Davidson och Bakasetas ser väldigt intressanta ut tillsammans. Fjolårets ligafemma siktar högt, men ställs nu inför en av säsongens allra tuffaste uppgifter. Galatasaray hade en mittensäsong i fjol men förlorade ändå bara två av 17 hemmamatcher. Nu har Lejonen inlett med fyra poäng på två fajter på egen matta.

Arda Turan har kommit till klubben och det är en spelare som har mycket att bevisa efter ett par magra år. Han bildar ett på pappret urstarkt mittfält med Etebo, Belhanda och Feghouli. Längst fram finns det också gott om alternativ. Diagne är en riktig måltjuv men även Falcao och Babel är offensiva pjäser av högt internationellt snitt. Den trion bör kunna hota Alanyaspor rejält.

Galatasaray slutade efter Alanyaspor förra säsongen men vann då hemmamötena i både ligan och cupen. Gala har faktiskt fem raka inbördes segrar på det egna gräset. Med det i åtanke lockar ettan till knappa dubbeldegen.

Spel: Hemmaseger @ 1,98

Tävling: Süper Lig

Plats: Türk Telekom Stadyumu

Tid: 19.00

Leeds - Wolverhampton: Wolverhampton +0,5 @ 1,57

Leeds värvade in Raphinha från Rennes precis innan fönstret stängde och har nu en ruggigt intressant offensiv uppställning. Bamford och Rodrigo är två anfallare av högt snitt och på kanterna finns förutom Raphinha både Costa och Alioski. Sju poäng på fyra omgångar och fina insatser mot både Manchester City och Liverpool gör att The Peacocks får stort förtroende av oddssättarna nu. Lite väl högt förtroende.

Wolverhampton är trots allt ett lag som kommit sjua i Premier League två säsonger i rad och som sådana ska de givetvis hållas som favoriter mot en nykomling. Speciellt när Espírito Santos lagbygge ser minst lika intressant ut som det gjorde i fjol. Podence har kommit in i laget ännu mer och i Fábio Silva och Nélson Semedo har gästerna fått in två nyförvärv som spetsar till truppen.

Wolves har startat lite småknackigt men kvalitén i truppen är helt odiskutabel. Att få närmare 1,60 på Wolves +0,5, som är samma sak som att spela X2, är väldigt bra. Det blir måndagens tredje val.

Spel: Wolverhampton +0,5 @ 1,57

Tävling: Premier League

Plats: Elland Road

Tid: 21.00

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.