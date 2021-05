"Isaks Real Sociedad säkrar Europaspel i målrik drabbning"

Spelstopp: 17:59

Real Madrid - Villarreal: Villarreal +2 @ 1,72

Det är en minst sagt tuff uppgift som Real Madrid ställs inför i den sista omgången av La Liga. Med två poäng upp till Atlético Madrid på förstaplatsen är Marängerna piskade att vinna när Villarreal kommer på besök, en svår match som blir än svårare med rådande förutsättningar. Vill det sig riktigt illa för Zidane kan fransmannen tvingas klara sig utan Kroos, Carvajal, Mendy, Varane och Ramos. Det är fem blytunga tapp även om det ska sägas att de två sistnämnda har en liten chans att komma till spel. Karim Benzema får dra ett enormt lass offensivt och även om anfallaren är fylld med energi sedan hans återkomst i landslaget har jag ruskigt svårt att se detta rinna iväg till Reals fördel.

Villarreal har allt att spela för då en Europa League-plats finns i kikarsiktet och här kommer den sluge taktikern Emery att arbeta fram en noggrann matchplan. Chukwueze är ett tungt avbräck, men med lirare som Moreno, Bacca och Parejo på plan går det ändå ingen nöd på Den gula ubåtens offensiv. Inte sedan 2016 har Villarreal torskat mot Real Madrid med fler än två mål och det tror jag inte att de gör den här gången heller. Med väldigt kort avstånd upp till Real Betis och Real Sociedad på Europa League-platserna kommer de gulklädda att sälja sig dyrt i huvudstaden.

Spelet +2 (trevägs) på Villarreal, vilket tillåter gästerna att förlora med ett mål, betalar över 1,70 gånger fläsket och det anser jag vara ett kanonlir. Jag blir inte förvånad om Emery och company löser poäng på Alfredo Di Stéfano. Det får inleda lördagens trestegsraket!

Spel: Villarreal +2 @ 1,72

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Alfredo Di Stéfano

Tid: 18:00

TV: C MORE Live, C MORE Stream

Valladolid - Atlético Madrid: Atlético Madrid -1 @ 2,08

I den förra omgången var ligatiteln ett tag i en annan del av huvudstaden än den rödvita. Atlético Madrid låg då under med 0-1 mot Osasuna samtidigt som stadsrivalen Real Madrid ledde med samma siffror mot Athletic Bilbao, men då tog Madrassmakarna saken i egna händer. Med mindre än tio minuter kvar att spela passade Joao Félix fram till Renan Lodis kvittering och ytterligare några minuter senare satte Luis Suárez spiken i kistan med sitt 2-1-mål. Uruguayanen har varit fullständigt briljant sedan han anslöt från Barcelona och jag blir knappast chockad om han spelar en huvudroll även på José Zorrilla.

Valladolid spelar med kniven mot strupen då värdarna trillar ur La Liga inför den sista omgången, något jag tror slås fast under söndagen. Formen är katastrofal med elva raka utan seger och faktum är att de tre senaste fajterna förlorats med sammanlagt 1-9. De lilavita måste vinna för att ha chans på nytt kontrakt, men inte ens vid tre poäng har Valladolid saken i egna händer. För mycket ska gå värdföreningens väg för att det ska vara möjligt och då Ronaldos ägodelar måste öppna upp sig kommer Atlético få fina ytor att kontra på.

Ett supertaggat Simeone-lett lag är aldrig roliga att ställas mot och när dessutom en ligatitel står på spel tror jag att Atlético stämmer i bäcken tämligen omgående. Madrassmakarna inte bara vinner, de gör det även med minst två baljor. -1 (trevägs) på bortalaget är ett givet spel till över två gånger pengarna.

Spel: Atlético Madrid -1 @ 2,08

Tävling: La Liga

Plats: Estadio José Zorrilla

Tid: 18:00

TV: C MORE Fotboll, C MORE Stream

Osasuna - Real Sociedad: Båda lagen gör mål @ 1,78

Osasuna hade Atlético Madrid i brygga förra helgen efter att stekhete Ante Budimir givit grabbarna från Pamplona ledningen. Sedermera vände dock Madrassmakarna på steken och det syntes att Osasuna inte hade något särskilt att spela för. Det har de inte under söndagen heller, men jag räknar ändå med att värdarna vill avsluta snyggt i den egna borgen. Los Rojillos har hittat nätet i sju av de åtta senaste och det är framför allt på El Sadar som offensiven stämt. Åtta gjorda mål på de tre senaste hemmamatcherna är onekligen starka papper.

Real Sociedad får således vara på sin vakt i Pamplona, men detsamma gäller för Osasuna. De gästande baskerna har en Europa League-plats att slå vakt om och efter styrkedemonstrationen mot Valladolid (4-0-ledning i halvtid) är självförtroendet på topp. Alexander Isak visade med två strutar att han är redo att starta för Sverige i sommarens EM och ackompanjerad av lirare som Silva och Januzaj har svensken gott sällskap i offensiven. Tre poäng säkrar definitivt deltagande i samma europeiska turnering som La Real deltagit i denna säsong, något Isak och company ska ha god chans att lösa.

Oddset på den raka tvåan är dock pressat och då väljer jag istället att blicka mot ett målspel. Osasuna kan mycket väl få in en balja på baskerna och då jag är tämligen övertygad om att Sociedad löser minst en pyts i motsatt riktning är 1,78 på att båda lagen gör mål ett odds jag fastnar för. Det avslutar lördagens trippel!

Spel: Båda lagen gör mål @ 1,78

Tävling: La Liga

Plats: Estadio El Sadar

Tid: 18:00

TV: C MORE Live 2, C MORE Stream

