"Italiens fina målskillnad fortsätter"

Spelstopp: 20:59 Turkiet - Italien: Italien över 1,5 mål @ 1,84 Italien har repat mod efter playoff-förlusten mot Sverige som innebar att Gli Azzurri missade VM 2018. I maj samma år anställdes Roberto Mancini som förbundskapten och det har bevisligen inneburit ett lyft för hela landet sedan dess. Mancini lotsade sina adepter till tio av tio möjliga segrar i EM-kvalet och den totala målskillnaden 37-4 (!) var sannerligen en imponerande sådan. Det nyligen inledda VM-kvalet var också fläckfritt med tre raka segrar och totalt 6-0 i målskillnad. Att defensiven är stabil när det kommer till Italien är något vi varit vana vid i många års tid, men att offensiven också glimrar hör inte till vanligheterna. Istället för att på tidigare klassiskt italienskt vis spela på resultat trummar nu pasta-vurmarna på i 90 minuter plus tillägg, något jag tror att de kommer att göra även denna fredag. Insigne, Immobile, Berardi och Barella är en ruskig offensiv uppsättning och Mancini har även god täckning på bänken om det skulle behövas. Turkiet tog sig till EM genom att bland annat knipa fyra av sex möjliga poäng mot Frankrike, en bedrift som inte ska underskattas på något sätt. Försvaret med Demiral och Söyüncü i spetsen överöses med lovord från alla möjliga håll, men jag vill flagga för att turkarna kan bli blottade i Rom. Poängplock eller vinster i olika sammanhang mot Frankrike (1-1), Tyskland (3-3), Serbien (2-2), Kroatien (3-3) och Nederländerna (4-2) är absolut insatser som bär respekt med sig, men som ni ser så släpper även turkarna in en hel del mål. Det i kombination med vilket motstånd som står på andra sidan i denna premiär gör att jag dras mot ett målspel. Nämnas bör också att Senol Günes och company normalt trivs mycket bättre hemmavid än på resande fot. Italien har 25-0 (!) i målskillnad på deras åtta senaste landskamper alla kategorier, ett facit som inte går av för hackor. Jag tror att nya mål är att vänta från italienarna denna afton och hugger att de gör över 1,5 mål till 1,84 utan att blinka! Spel: Italien över 1,5 mål @ 1,84

Tävling: EM

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 21:00

TV: TV4, C MORE Live 4, C MORE Stream Spelet Turkiet - Italien: Italien över 1,5 mål @ 1,84 Totalt odds: 1,84 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.