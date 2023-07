"Jamaica avancerar i Gold Cup"

Söndagens utbud är faktiskt inte alls så pjåkigt. Det spelas fin fotboll i både Sverige och Norge och dessutom är Gold Cups slutspel i full gång. En match från den landslagsturneringen tar plats på min trippel som dessutom innehåller två seriematcher från vårt västra grannland. Häng med!

Spelstopp: 16.59

Sandefjord - Stabaek: Hemmaseger @ 2,29 (till ODDSET)

Sandefjord åkte på en rejäl smäll mot Sarpsborg när de torskade med hela 1-6. Därmed befinner sig Sandefjord i botten av Eliteserien, men det ska sägas att endast fyra av deras elva seriematcher har spelats på hemmaplan. På dessa fajter har sju av lagets nio poäng plockats och när det nu är spel framför den egna publiken som väntar bör vi få se ett förbättrat Sandefjord.

Stabaek är inget extra. Gästerna har bara tagit en pinne på sina fyra senaste ligamatcher och att de ligger så pass långt före i tabellen beror på att de dels har spelat en omgång mer och dessutom har haft hela sju hemmamatcher under våren. På bortaplan har faktiskt besökarna torskat fyra av fem bataljer detta år och känslan är att Stabaek får en jobbig kväll igen.

Jag tror att Koomson, Al Saed och de andra i hemmalaget kommer ösa på från start och löser tre blytunga poäng. 2,29 är ett jättefint odds på den saken och tar genast plats på trippeln.

Spel: Hemmaseger @ 2,29

Tävling: Eliteserien

Plats: Sandefjord Arena

Tid: 17.00

Strömsgodset - Sarpsborg: Över 3,5 mål @ 2,10 (till Oddset)

Strömsgodset har tre raka segrar i Eliteserien och har bara varit inblandade i fyra mål totalt på dessa fajter. Den totala xG (expected goals) och xGA (expected goals against) under denna period är dock en bit över nio. Det har med andra ord skapats en hel del chanser i Godsets matcher. Det gjorde det också när Strömsgodset krossades av Molde med 0-3 i cupen.

Sarpsborg har samtidigt spelat riktig raggarfotboll de senaste omgångarna. Under Stefan Billborn och Jocke Björklunds ledning har vi fått se ett Sarpsborg som följde upp 3-0 borta mot Rosenborg med galna 4-3 mot Sogndal i cupen och 6-1 mot Sandefjord i förra helgens ligamatch. Opseth gör mål bara han kliver in på en fotbollsplan just nu och kommer näta igen. Däremot ser det öppet ut bakåt.

Sarpsborg spelar en väldigt underhållande fotboll och jag tror helt klart att vi kommer få se ett bortalag som satsar för fullt från början och som samtidigt öppnar sig lite för kontringar. I fjol blev det tio mål på de två mötena mellan lagen och jag tror på målkalas igen. Över 3,5 mål klickas i till 2,10.

Spel: Över 3,5 mål @ 2,10

Tävling: Eliteserien

Plats: Marienlyst Stadion

Tid: 17.00

Guatemala - Jamaica: Bortaseger @ 1,66 (till ODDSET)

Guatemala vann sin grupp i Gold Cup före Kanada och har därmed tagit sig till en kvartsfinal. Detta trots att truppen främst består av spelare från den svaga inhemska ligan. Det finns dock undantag. Rubio Rubin spelar till vardags i Real Salt Lake och är en skicklig anfallare. Dessutom finns Derbys offensiva pjäs Nathaniel Mendez-Laing som gjorde sju mål och åtta assist i League One under säsongen som gått.

Det går dock inte att jämföra med Jamaicas trupp. Raggaekonnässörerna slutade tvåa i sin grupp bakom favoriten USA, ett lag som Jamaica kryssade mot. Här finns det gott om spelare med erfarenhet från spel i Premier League. Michail Antonio, Demarai Gray och Leon Bailey finns tillgängliga och den trion ska kunna dominera en match som denna utan problem.

Det är dock inte de enda pjäserna av hög klass i Jamaica. Decordova-Reid (Fulham), Bell (Luton), Pinnock (Brentford) och Nicholson (Spartak Moskva) vet också hur en slipsten ska dras. Det är rejäl klasskillnad mellan dessa två trupper och på neutral plan i USA kan detta bara gå på ett sätt. 1,66 på den raka tvåan är taget alla dagar i veckan.

Spel: Bortaseger @ 1,66

Tävling: Gold Cup

Plats: TQL Stadium

Tid: 23.00

Trippeln (till ODDSET)

Sandefjord - Stabaek: Hemmaseger @ 2,29

Strömsgodset - Sarpsborg: Över 3,5 mål @ 2,10

Guatemala - Jamaica: Bortaseger @ 1,66

Totalt odds: 8,01

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.