"Jansson ställs mot superduon Kane och Son"

Spelstopp: 16.59 Konyaspor - Galatasaray: Galatasaray -0,5 @ 2,01 Galatasaray chockades av norrmannens Elabdellaouis skada under nyår. När en fyrverkeripjäs exploderade i hans hand skadade han ena ögat och det är inte klart om han kommer få tillbaka full syn igen. Han saknas givetvis här och det gör flera andra viktiga pjäser också som Feghouli, Falcao, Babel och Turan. Donk, Belhanda och Caglayan är dock redo för spel och det räcker för att vara favoriter mot Konyaspor. Även värdarna är extremt skadedrabbade och Konyaspor har bara vunnit en av sina fem senaste ligamatcher. Kravets och Cikalleshi är spelare som Galatasarays duktiga försvar ska kunna hålla i schack. I övrigt finns det inte många lirare som sticker ut hos hemmalaget som ska vara glada om de lyckas ta sig upp på den övre halvan innan säsongen är slut. Galatasaray siktar alltid på förstaplatsen och även fast de saknar väldigt många ordinarie spelare ska Lejonen hållas högre. Storlaget från Istanbul har inte förlorat mot Konyaspor på 17 år. -0,5, som är samma sak som den raka tvåan, spelas till 2,01. Spel: Galatasaray -0,5 @ 2,01

Tävling: Süper Lig

Plats: Konya Buyuksehir Belediye Stadium

Tid: 17.00 Tottenham - Brentford: Båda lagen gör mål @ 1,72 Vi har nått fram till semifinal i Ligacupen som i år spelas i enkelmöte. Brentford har tagit sig hit för första gången i klubbens historia och de förtjänar verkligen en plats i semifinalen. På vägen hit har The Bees slagit ut Southampton, West Bromwich, Fulham och Newcastle. Nu kommer dessutom Championship-laget från en längre vila då helgens match mot Bristol City ställdes in. Toppspelare som Jansson, Canos och Toney bör således ha fräscha ben. Tottenham gjorde processen kort med Leeds under lördagen. Som så många gånger förr hade Spurs inte bollinnehavet men när chanserna dök upp var Kane och Son sylvassa framför mål. Den duon ser stundtals ostoppbar ut och väljer Mourinho att starta med sina målmaskiner lär de vitklädda hitta nätet även denna kväll. Samtidigt kan inte Tottenham släppa till lika mycket chanser som de gjorde mot Leeds. Brentford har varit nära att ta steget upp till Premier League två år i rad och har som nämnts visat att de håller för motståndet en trappa upp. Fyra triumfer mot Premier League-lag imponerar stort. Blir det en femte? Det låter jag stå osagt men visst ska Brentford kunna hitta nätet. Att båda lagen gör mål spelas till fina 1,72. Spel: Båda lagen gör mål @ 1,72

Tävling: Ligacupen

Plats: Tottenham Hotspur Stadium

Tid: 20.45

River Plate - Palmeiras: River Plate -0,5 @ 1,87 Copa Libertadores, Sydamerikas version av Champions League, är framme vid semifinal. Det är argentinsk-brasilianskt möte i båda semifinalerna som ska spelas i dubbelmöten. River Plate, från Buenos Aires, krossade Nacional i sin kvartsfinal med totalt 8-2. Laget ser komplett ut med den colombianska anfallaren Rafael Borré som spets längst fram. River Plate vet dessutom vad som krävs på den här nivån då de varit i final två år i rad med en seger och en förlust som facit. Palmeiras har varit ett stabilt topplag i Brasilien under flera år men haft svårt att hävda sig i den här turneringen. 1999 var senast de grönvita vann Copa Libertadores. Det finns en del spännande spelare i laget som rutinerade Luiz Adriano med meriter från Shakhtar Donetsk och Milan samt 19-årige supertalangen Danilo. Viktiga Felipe Melo har dock varit skadad en längre period och finns inte med. Jag håller detta dubbelmötet som helt öppet men hemma i Buenos Aires bör River Plate dra det längsta strået. 1,87 på -0,5, som innebär att hemmalaget ska vinna matchen, är taget. Spel: River Plate - 0,5 @ 1,87

Tävling: Copa Libertadores

Plats: Estadio Monumental

Tid: 01.30

Totalt odds: 6,46