Juventus vinner igen

Spelstopp söndag: 14.59 Cremonese - Fiorentina: Över 2,5 mål @ 1,96 (till Oddset) Cremonese har gjort en del fina resultat mot slutet och visat att de tänker inte åka ur serien utan en fajt. Afena-Gyan och Okereke är två fina anfallare, men försvarsspelet är för svagt. 46 insläppta är sämst i serien och den ihåliga backlinjen är anledningen till att de närmast kommer från en 2-3-torsk mot Sassuolo. Chiriches är inte bra nog för att ta på sig rollen som försvarschef. Fiorentina har gjort en ganska svag säsong, men två raka ligasegrar visar att de lilaklädda är på rätt väg. Milan besegrades med 2-1 under den perioden och i torsdags slog Viola tillbaka Sivasspor med 1-0. Barák stod för målet då och tillsammans med Jovic, Ikoné, Cabral, González och Kouamé ser han till att Fiorentina har hot i offensiven. Bakåt ser det inte lika stabilt ut och gästerna släpper in en bit över ett mål per match i snitt. Fiorentina vann höstens möte med 3-2 och jag tror vi får se något liknande igen. Minst tre baljor blir det och 1,96 är ett jättehögt odds på den saken. Den tar en given plats på trippeln. Spel: Över 2,5 mål @ 1,96

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Giovanni Zini

Tid: 15.00

TV: Cmore Live 3 och Cmore Freiburg - Hoffenheim: Hemmaseger @ 1,95 (till Oddset) Hoffenheim befinner sig i kris. De 14 senaste tävlingsmatcherna har gett tolv förluster och två kryss. Det har gjort att laget sjunker som en sten i Bundesliga-tabellen och nu tillhör den absoluta botten. Nedflyttning är ett reellt hot och här får gästerna klara sig utan avstängda Baumgartner. Dolberg, Kramaric och Delaney är duktiga spelare, men just nu får de ingenting alls att fungera. Freiburg åkte till Turin och skapade ingenting i torsdags, men 0-1 i baken gör att de åtminstone lever inför nästa veckas retur. I Bundesliga utmanar Streichs mannar om en Champions League-plats och på hemmaplan kan de visa upp raden 7-3-1. Sallai, Grifo, Holer, Doan och Gregoritsch finns alla tillgängliga i offensiven och den uppställningen lär hitta nätet under söndagen. Bakåt ser Ginter till att det är stängt. Freiburg är oerhört starka framför sin egna publik och Hoffenheim är ett motstånd som passar bra. De åtta senaste inbördes mötena har slutat med fem Freiburg-segrar, två oavgjorda bataljer och en förlust. Ettan finns att få till 1,95 och det är för bra för att tacka nej till. Spel: Hemmaseger @ 1,95

Tävling: Bundesliga

Plats: Europa-Park Stadion

Tid: 15.30 Juventus - Sampdoria: Juventus (-1) @ 2,06 (till Oddset) Juventus föll borta mot Roma förra helgen och har därmed en bit upp till Europaplatserna. Insatsen var dock inte så pjåkig och detta är ett lag som är på gång. I torsdags besegrades Freiburg med 1-0 och då vann de svartvita xG med överlägsna 2,04 - 0,05. Truppläget är mycket bättre än för någon månad sedan och att Moise Kean är avstängd betyder inte så mycket. Vlahovic, Di María och Chiesa är bättre offensiva alternativ ändå. Sampdoria har gjort ett par okej prestationer mot slutet och kommer närmast från 0-0 mot Salernitana. Det räcker dock inte med en pinne då gänget från Genua alltjämt är klar jumbo i tabellen. Målskyttet är obefintligt och det känns som att åren till sist har kommit ikapp en spelare som Quagliarella. Gabbiadini och Lammers har kapacitet, men får det inte att lossna. De lär inte få speciellt många chanser i Turin. Juventus har sju vinster och ett kryss på sina åtta senaste möten mot Sampdoria och av dessa segrar har fem slutat med minst två bollars marginal. Jag har svårt att se något annat än en utklassning och spelar handikapplinan en bit över två gånger pengarna. Spel: Juventus (-1) @ 2,06

Tävling: Serie A

Plats: Allianz Stadium

Tid: 20.45

TV: Cmore Live och Cmore Trippeln - till Oddset Cremonese - Fiorentina: Över 2,5 mål @ 1,96

Freiburg - Hoffenheim: Hemmaseger @ 1,95

Juventus - Sampdoria: Juventus (-1) @ 2,06 Totalt odds: 7,87 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

TILL ODDSET