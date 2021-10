"Juventus vinner stormötet"

Spelstopp: 17.59 Napoli - Torino: Asian Handicap Napoli -1,25 @ 1,93 Napoli har stormat fram i Serie A under hösten och står på maximala 21 poäng efter sju omgångar. En makalös framgång för de ljusblå som spelat väldigt fin fotboll. Osimhen har varit helt magnifik på topp och med Insigne och Lozano vid sin sida har nigerianen fått helt rätt bollar att jobba med. Samtidigt har det varit stängt i försvaret där Rrahmani och Koulibaly står stadigt. Den förstnämnda blev dessutom matchhjälte borta mot Fiorentina med sitt 2-1-mål. Torino har tre raka omgångar utan seger och har en del skadeproblem att hantera. Praet, Pjaca och Verdi ser alla ut att saknas under söndagen. Andrea Belotti, som varit skadad under hösten, ser däremot ut att ha återhämtat sig. Det är inte säkert Juric vågar starta med sin anfallsstjärna, men ett inhopp är inte alls otänkbart. Viktigt för Tjurarna såklart då det är lagets bästa spelare och stora härförare. Med eller utan Belotti tror jag dock att Torino får svårt att hänga med i tempot som Napoli driver upp. Syditalienarna är fullpumpade av självförtroende och har tolv raka inbördes möten utan förlust. Jag tror att hemmalaget sätter högsta fart från början och vinner detta komfortabelt. Jag drar ner lite på variansen genom att spela -1,25, som innebär att halva insatsen går tillbaka om Napoli bara vinner med en boll, men den modige kan gott spela -1,5. Spel: Asian Handicap Napoli -1,25 @ 1,93

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Diego Armando Maradona

Tid: 18.00

TV: Cmore Fotboll och Cmore Juventus - Roma: Hemmaseger @ 1,87 Efter fjolårets debacle är det bara ligatiteln som räknas för Juventus och efter en svag start på säsongen har Allegris manskap börjat röra på sig. Tre raka segrar i ligaspelet, samt en övertygande vinst mot Chelsea, har varit steg i rätt riktning. Chiesa driver anfallsspelet med sitt eviga löpande, precis som i det italienska landslaget, samtidigt som spelare som Bonucci och Chiellini fortfarande har mycket att ge i försvaret. Locatelli verkar dessutom ha varit en strålande värvning till mittfältet som dessförinnan såg ganska svagt ut. Roma hoppas på framgång under José Mourinho och den koleriske portugisen fick bra fart på grejerna i början av säsongen. Nu har Vargarna dock förlorat sina två senaste bortamatcher med 2-3, även om förlusten mot Lazio såklart spelades på Stadio Olimpico i Rom. Smalling saknas i försvaret medan Tammy Abraham, som började så bra i Roma-tröjan, sitter fast i rehabrummet. Jobbiga avbräck för gästerna. Juventus måste fortsätta vinna fotbollsmatcher och jag tror att de tar tag i taktpinnen här på ren tyngd. Roma har en seger mot Juve i Turin på tio år och den statistiken förbättras knappast nu. 1,87 på den raka hemmasegern är helt okej betalt. Spel: Hemmaseger @ 1,87

Tävling: Serie A

Plats: Allianz Arena

Tid: 20.45

TV: Cmore Live 3 och Cmore Barcelona - Valencia: Över 2,5 mål @ 1,68 Det är ungdomarna som ska göra det för Ronald Koeman. Pedri må vara småskadad och tveksam till spel, men Gavi och Ansu Fati är härliga lirare att skåda. Dessutom är Jordi Alba skadefri igen och hans eviga löpande på vänsterkanten är ett bra anfallsvapen. Med Memphis Depay som offensiv regissör lär knappast Barcelona gå mållösa av planen för tredje matchen i rad. Vi kommer få se ett offensivt hemmalag. Valencia kommer närmast från 0-0 mot Cádiz, men totalt sett har det svängt en del om Los Che, både framåt och bakåt. De snittar 2,5 mål per match och har en spännande offensiv uppställning med Gómez, Guedes och Wass. Bakåt ser det något ihåligare ut, speciellt när Alderete är avstängd. Gabriel Paulista har visserligen en hög högstanivå, men det är en väldigt misstagsbenägen mittback. Det brukar bli mycket mål när dessa två lag möts och Barcelona har inget annat val än att sätta plattan i mattan från start för att blidka de uppretade hemmafansen. Fem av de sex senaste inbördes har gått över 2,5 mål och det blir samma visa igen. 1,68 på minst tre mål i matchen är taget. Spel: Över 2,5 mål @ 1,68

Tävling: La Liga

Plats: Camp Nou

Tid: 21.00

Totalt odds: 6,06 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.