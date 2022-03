"Kalmar FF avancerar i cupen"

Spelstopp: 17.04 Lille - Clermont: Hemmaseger @ 1,71 De regerande franska mästarna Lille har fått upp farten i Ligue 1 och plockat sju poäng på sina tre senaste omgångar. Närmast kommer de från en 1-0-seger borta mot Lyon där Les Dogues verkligen visade klassen. Gabriel Gudmundsson startade ganska långt fram i banan då och prickade in matchens enda mål. Häftigt för svensken som bör få chansen igen. Med Bamba, David och Ben Arfa som andra offensiva krafter är det svårt att hålla Lille från målet. Clermont har skapat lite luft ner till nedflyttningsstrecket genom att plocka poäng i fyra av de fem senaste omgångarna. Bayo, som vräkte in mål i Ligue 2 förra säsongen, har dock haft vissa problem med att komma rätt mot slutet och när inte han levererar ser inte anfallet speciellt skrämmande ut. Nu är det bortamatch som gäller och på resande fot har Clermont förlorat över hälften av sina matcher så långt. Clermont vann faktiskt höstens möte med 1-0, men det kommer bli andra bullar på Stade Pierre-Mauroy. Kommer värdarna bara upp i normal nivå tar de hem detta ganska komfortabelt. 1,71 på den raka ettan klickas i. Spel: Hemmaseger @ 1,71

Tid: 17.05 Kalmar - Sirius: Hemmaseger @ 2,08 Kalmar var en av de stora positiva överraskningarna i förra årets allsvenska. Under Henrik Rydströms ledning har de tagit steget till att bli ett spelande lag och de kommer fortsätta på samma väg denna säsong. Senast mot Sylvia saknade smålänningarna ett tiotal spelare vilket tvingade Rasmus Elm att sätta sig på bänken, men KFF dominerade trots det totalt och vann till sist med 2-0. Det var andra raka segern i cupen. Nu ska spelare som Berg, Jansson och Romario vara tillbaka och då är smålänningarna såklart betydligt starkare. Sirius står på fyra poäng efter två omgångar då de kryssade mot Trelleborg förra helgen. Därmed måste de blåsvarta vinna i Småland om de ska ta sig vidare till nästa steg. Kouakou gjorde två mål mot TFF och ser vass ut och det blir spännande att se hur Rogic fungerar i Uppsala. Dessutom är Da Graca ett intressant nyförvärv i försvaret. Ändå ser Sirius försvagade ut efter tappet av Ortmark. När lagen möttes i Kalmar i oktober vann hemmalaget med 3-1 och jag håller de rödklädda högre nu också. Sirius behöver öppna sig i jakten på tre poäng som tar dem vidare i cupen och det utnyttjar KFF. Över dubbeldeg är ettan ett fint drag. Spel: Hemmaseger @ 2,08

TV: Cmore Real Betis - Atlético Madrid: Real Betis or Tie @ 1,56 I Spanien ska det spelas en oerhört viktig match i kampen om Champions League-platserna. Real Betis föll mot Sevilla i ett stekhett derby förra helgen och det är inte mycket att säga om den insatsen. De grönvita var näst bäst då. I veckan tog Pellegrinis gäng sig däremot vidare till final i Copa del Rey och det blåser trots allt varma vindar kring Betis som har ett högintressant lag. Atlético Madrid såg inget vidare ut i sin match mot Celta Vigo även fast det slutade med en 2-0-seger. Savic är nu avstängd och med Hermoso skadad finns det hål att täcka i defensiven. Kondogbia är också borta på grund av en känning och då han stod för assist till båda målen mot Celta är det ett tungt slag. De rödvita Madrassmakarna har haft problem att prestera på bortaplan under säsongen och blir lite väl stora favoriter här i mitt tycke. Atlético har tappat poäng åtta gånger på 13 resor i ligaspelet och jag tror inte de löser mer än en pinne här heller. Jag klickar därför i dubbelchansen Real Betis or Tie, som är samma sak som 1X, till klart godkända 1,56. Spel: Real Betis or Tie @ 1,56

