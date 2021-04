"Känslosamt derby - överspelet är givet"

Det bjuds på ett helt smörgåsbord av fina matcher under söndagen och här gäller det att plocka russinen ur kakan. Jag har valt att kliva in på målmarknaden och hittar värde i Spanien, England och Tyskland. Först ut är ett högintressant derby från Berlin där Hertha försöker säkra nytt kontrakt medan Union jagar en Europaplats.

Spelstopp: 17.59 Union Berlin - Hertha Berlin: Över 2,5 mål @ 2,03 Hertha Berlin har haft en hemsk säsong, men slog till ordentligt i den sista omgången innan landslagsuppehållet. Bayer Leverkusen besegrades då med 3-0 och Hertha klättrade därmed upp på säker mark. Det är dock väldigt jämnt i bottenstriden så Hertha måste fortsätta på det spåret. Lukebakio, Cunha och Córdoba är vassa i offensiven och kan mycket väl hitta nätet även här. Union Berlin har tagit 14 poäng fler än sina stadsrivaler, Det var det inte många som trodde inför säsongen. Med två poäng upp till sjätteplatsen finns Europaplatserna helt klart inom räckhåll. Närmast kommer de från en 2-5-förlust mot Eintracht Frankfurt. Max Kruse stod för Unions båda mål och han har varit grymt bra under säsongen med tio fullträffar på 14 matcher för klubben. Tillsammans med Pohjanpalo och Ingvartsen är det svårt att stoppa Unions offensiv. Union Berlin har gått över 2,5 mål i sex av sina tio senaste matcher medan Union klarat linan i två raka fajter. Dessutom har det blivit nio mål på de tre derbyn som spelats sedan Union tog steget upp till Bundesliga inför den förra säsongen. Med det i åtanke känns 2,03 på att vi ska få se minst tre mål i matchen riktigt bra. Spel: Över 2,5 mål @ 2,03

Tävling: Bundesliga

Plats: Stadion An der Alten Försterei

Tid: 18.00 Manchester United - Brighton: Båda lagen gör mål @ 2,01 Manchester United ligger tvåa i Premier League och med åtta poäng ner till femman West Ham inför helgens matcher tyder det mesta på att det blir spel i Champions League kommande säsong. Försvaret har fungerat bra under våren, men precis innan uppehållet fick Solskjaers mannar stryk av Leicester i FA-cupen med 1-3. Lindelöf var ganska misslyckad då och är tveksam till spel nu med sina ryggproblem. Framåt finns frågetecken kring Greenwood, Rashford och Martial, men med Cavani på topp ska United ses med bra chans att lösa minst ett mål ändå. Brighton har äntligen fått lite utdelning. Graham Potters lag är sett till expected goals det lag som springit kallast i hela serien. Fem fullträffar mot Newcastle och Southampton visar i alla fall att laget är på rätt väg. Trossard, Maupay och Welbeck, med förflutet i United, nätade alla mot The Magpies vilket är viktigt för deras självförtroende. United har vunnit de fyra senaste ligamötena mellan lagen med 3-2, 3-0, 3-1 och 2-1. Jag tror vi får se något liknande igen. Brighton har väldigt hög högstanivå och löser minst ett mål på Old Trafford. Att båda lagen ska hitta nätet plockas till höga 2,01. Spel: Båda lagen gör mål @ 2,01

Tävling: Premier League

Plats: Old Trafford

Tid: 20.30 Sevilla - Atlético Madrid: Över 1,5 mål @ 1,55 Sista söndagsdraget hittas i La Liga där ett toppmöte ska spelas i Sevilla. Hemmalaget ligger fyra i tabellen och ställs nu mot serieledarna. Sevilla har alla sina offensiva stjärnor tillgängliga och då kan Lopetegui välja mellan De Jong, En-Nesyri, Suso, Óscar, Gómez och Ocampos på de offensiva positionerna. En grym bredd som sällan går mållösa av plan. Det är faktiskt bara Barcelona som nollat Sevilla på deras 18 senaste tävlingsmatcher. Atlético Madrid har tappat farten mot slutet och har nu Barcelona flåsandes i nacken. Dessutom har Simeones mannar åkt ur Champions League mot Chelsea. Här är Félix och Dembélé skadade. Trots det ska de rödvita Madrassmakarna ses med bra chans att näta. Luis Suárez är alltid målhungrig och med lirare som Correa och Lemar till sin hjälp kan uruguayanen hitta rätt även här. Det brukar vara målsnåla matcher när Atlético spelar, men nu börjar mållinan pressas lite väl mycket. De tio senaste inbördes mötena har trots allt gått över 1,5 mål och 1,55 på att det ska ske igen är högt. Det blir tredje valet på trippeln. Spel: Över 1,5 mål @ 1,55

Tävling: La Liga

Plats: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Tid: 21.00

Sevilla - Atlético Madrid: Över 1,5 mål @ 1,55 Totalt odds: 6,32