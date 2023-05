Klassikerklubben tar blytunga poäng

Spelstopp söndag: 14.29 - till ODDSET West Ham - Leeds: Bortaseger @ 2,84 West Ham tog sig i torsdags till final i Europa Conference League efter 1-0 borta mot AZ Alkmaar. Ett trollerinummer från Fornals säkrade finalplatsen i matchens slutskede och med tanke på att det är The Hammers första stora final på nästan 50 år lär det inte ha hållits igen på firandet. Särskilt inte med tanke på att kontraktet säkrades när Manchester United besegrades med 1-0. Efterföljande 0-2-förlust mot Brentford var ingen insats att skryta om och här ger jag Leeds mitt fulla förtroende. The Peacocks är all in på denna uppgift i jakten på nytt kontrakt och mot sitt gamla lag kommer Sam Allardyce att vara extra angelägen om tre poäng. Den rutinerade tränaren har styrt upp gästernas defensiv och i 2-2-matchen mot Newcastle hade det faktiskt inte varit orättvist om Leeds fått med sig hela kakan. Här tror jag att de tillresta tar retroaktiv revansch. All motivation finns till höger och 2,84 på den raka tvåan lär inte finnas kvar närmare avspark. Spel: Bortaseger @ 2,84

Tävling: Premier League

Plats: London Stadium

Tid: 14.30 Torino - Fiorentina: Hemmaseger @ 2,00 På tal om säkrade finalplatser i Europa Conference League tar trippeln oss vidare till nästa herrskap som ska spela final i denna turnering i Prag. Fiorentina – eller snarare Nicolás González – lade i torsdags Basel på rygg över 90 minuter sedan argentinaren gjort två mål och i den efterföljande förlängningen drog Viola det längsta strået tack vare Baráks avgörande mål. De lilaklädda har således en enorm höjdpunkt att se fram emot, men efter 120 tunga minuter i benen finns risk för motreaktion i Turin. Fiorentina har ingenting att spela för i Serie A och jag blir inte förvånad om Italiano sparar ett par tyngre pjäser för att maximera förutsättningarna till kommande final. Torino kan inte heller nå Europaplatser till kommande säsong, men moroten av att kunna sluta på den övre halvan ska samtidigt räcka långt framför egen publik. Den taktiskt skicklige Juric har lotsat “Tjurarna” till sju poäng på de tre senaste och jag tror på ytterligare skörd här. Singo, Sanabria och Vlasic är bara några av lirarna som ser till att ett slitet Fiorentina får problem. Dubbel deg på den raka ettan klickas illa kvickt. Spel: Hemmaseger @ 2,00

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico di Torino

Tid: 15.00

TV: C MORE Fotboll, C MORE Stream Malmö FF - Häcken: Över 2,5 mål @ 1,66 Malmö FF har inlett Allsvenskan strålande med full pott efter åtta omgångar. Henrik Rydström har snabbt visat varför han benämns som Sveriges kanske bästa tränare med sin relationism-fotboll som onekligen kuggat i för mesta mästarna. MFF inleder inte sällan sina matcher i ett rasande tempo och mot ett Häcken som spelade cupfinal så sent som i torsdags finns inget krut att spara på för “Di Blåe”. Häcken klädde av Mjällby med 4-1 där göteborgarna visade att de behärskar såväl kontroll av matchbild som att ligga lägre och spela på omställningar. Sadiqs doppietta stack onekligen ut men yttern får svårt att vara med denna söndag då han ådrog sig en nygammal skada i baksida lår. Det finns dock gott om spets i Getingarnas offensiv där Traoré, Olden Larsen och Rygaard kan åstadkomma mycket på egen hand. Får trion ytor att lira på kan MFF få problem, men även Häcken får se upp med anstormningen som väntar. Jag kan inte se detta sluta annat än målrikt och kniper därför över 2,5 mål till 1,66. Spel: Över 2,5 mål @ 1,66

Tävling: Allsvenskan

Plats: Eleda Stadion

Tid: 15.00

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.

