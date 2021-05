"Klassisk nattmacka väntar"

Spelstopp: 17.59 Jerv - Stjördals-Blink: Hemmaseger @ 1,67 Stjördals-Blink tvingades kvala sig kvar i den norska andradivisionen i fjol och hade då enorma problem med spelet på resande fot. Endast tre segrar på 15 försök noterades. Den enda bortafajten hittills under 2021 var mot Ham-Kam i premiären och då blev det stryk med klara 0-3. Nu får gästerna dessutom klara sig utan sin 20-årige anfallare Jakob Skille som är avstängd. Jerv känns betydligt intressantare och kommer närmast från en väldigt inspirerande insats mot Start som trillade ur Eliteserien förr året. Jerv vann med 4-2 efter två mål av Diego Campos från Costa Rica. Totalt har han nätat tre gånger under 2021 och det räcker till en förstaplats i skytteligan. Argentinaren Pibe, som målade åtta gånger förra säsongen, är en annan spännande spelare att hålla ögonen på. Jerv känns klart bättre och har dessutom fått en fin start. I Grimstad fortsätter framgången med en stabil hemmaseger. 1,67 på den saken är taget. Spel: Hemmaseger @ 1,67

Tävling: OBOS-ligaen

Plats: J.J Ugland Stadion - Levermyr

Tid: 18.00 Independiente Santa Fe - Deportivo Junior: Bortaseger @ 1,63 Vi ska titta till ett helcolombianskt möte i Copa LIbertadores. Independiente Santa Fe är redan klar jumbo i sin grupp och kommer närmast från en pinsam insats mot River Plate. Då vann argentinarna trots att de saknade mängder av spelare på grund av corona och faktiskt fick ställa en mittfältare i målet redan från start. River Plate hade inte ens en enda avbytare med sig och ändå vann de över detta Santa Fe. Otroligt. Deportivo Junior skrällde samtidigt till sig en 2-1-seger borta mot Fluminense och har chans att nå topp 2 i gruppen. Då är det bara seger som gäller här och vi bör därför få se ett ruggigt taggat bortalag. Gästerna får tillbaka Miguel Borja i truppen efter att den landslagsmeriterade anfallaren varit avstängd mot Fluminense och det är ett härligt tillskott. Borja har nätat i sina tre senaste framträdanden i Copa Libertadores och är en spelare av hög klass. Även Hinestroza är tillbaka i truppen av samma anledning. Deportivo Junior slog ut Santa Fe ur det inhemska slutspelet under våren och med motivationen på sin sida ska de ses med bra chans att lösa en viktig seger. 1,63 på den raka tvåan hugger jag omgående. Spel: Bortaseger @ 1,63

Tävling: Copa LIbertadores

Plats: Estadio Bellavista

Tid: 00.15 Sao Paulo - Sporting Cristal: Under 2,5 mål @ 2,02 Sao Paulo kommer med allra största sannolikhet sluta tvåa i sin grupp och kan därför kliva in med nedsläppta axlar när peruanerna Sporting Cristal kommer på besök. Brasilianarna, som tränas av legendaren Hernan Crespo, föll med 0-1 mot Racing Club i den senaste gruppspelsmatchen och hade då svårt att omvandla sitt stora spelövertag till farliga målchanser. Här bör Crespo rotera lite för att hålla sin trupp fräsch inför slutspelet. Sporting Cristal har en tredjeplats, som ger spel i Copa Sudamericanas slutspel, att försvara och kommer sälja sig väldigt dyrt. Närmast kommer de från en 2-0-seger över Rentistas från Uruguay där mittförsvararna Chávez och Merlo såg väldigt stabila ut. Den duon kommer få jobba väldigt hårt nu tillsammans med Alejandro Duarte mellan stolparna. Sao Paulo vann första mötet mellan lagen med 3-0 och ska såklart gälla som stora favoriter nu också. Det finns dock risk att brassarna kommer vara något ointresserade och Sporting kommer försvara sig heroiskt med allt de har. Då lockar underspelet. När vi erbjuds dryga dubbeldegen på under 2,5 mål är det för bra för att stå emot. Jobba målsnålt i Brasilien! Spel: Under 2,5 mål @ 2,02

Tävling: Copa Libertadores

Plats: Estádio do Morumbi

Tid: 02.30 Trippeln Jerv - Stjördals-Blink: Hemmaseger @ 1,67

Independiente Santa Fe - Deportivo Junior: Bortaseger @ 1,63

Sao Paulo - Sporting Cristal: Under 2,5 mål @ 2,02

Totalt odds: 5,50 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.