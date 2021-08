"Klasskillnad - Elfsborg förlorar igen"

Spelstopp: 18:44 IF Elfsborg - Feyenoord: Bortaseger @ 1,75 Elfsborg åkte i förra veckan till Rotterdam med hopp om att få med sig ett bra resultat till returen i Borås. Jimmy Thelin och company fick dock sina fiskar varma och efter 0-5 i nacken på De Kuip är Elfsborg redan ute ur kontinentalspelet. Blott ett skott på mål var vad svenskarna mäktade med och att påstå att det var klasskillnad mellan lagen är en underdrift. Till helgen väntar dessutom en viktig bortamatch mot Kalmar i Allsvenskan och även om Elfsborg inte lär ställa ut skorna här tror jag än en gång att gästerna blir övermäktiga. Feyenoord hade vissa problem med Drita från Kosovo i detta ECL-kval, men sedan Arne Slots mannar tog sig vidare från det dubbelmötet har de övertygat rejält. Totalt 6-0 mot Luzern och redan 5-0 mot Elfsborg är siffror som talar sitt tydliga språk och Robin van Persies gamla klubb har dessutom inlett det inhemska ligaspelet med två raka segrar. Sinisterra, Linssen, Jahanbakhsh och Kökcü är bara några av de högoktaniga offensiva lirarna hos gästerna. Även om Feyenoord inte behöver vinna i Borås tror jag ändå att klasskillnaden kommer att lysa igenom och därför hugger jag den raka tvåan till fullt godkända 1,75. Spel: Bortaseger @ 1,75

Tävling: Europa Conference League

Plats: Borås Arena

Tid: 18:45 Hammarby - Basel: Över 2,5 mål @ 1,63 Hammarby stod för en storstilad insats i Schweiz där de hade Basel i gungning, men olycksdrabbade slutminuter innebar att utgångsläget är tufft inför returen. Arthur tilläts fullborda sitt hattrick med två mål i matchens slutskede och 3-1 är säkerligen en ledning som schweizarna är nöjda att åka till Stockholm med. Bajen ska med det sagt inte underskattas på Tele2:s plastmatta. Här vändes just ett 1-3-underläge i förra rundan mot Cukaricki, ett förvisso enklare motstånd men samtidigt är det viktigt att ha den insatsen i ryggen för de grönvita. Basel får se upp med spelare som Selmani, Amoo och Ludwigson som alla trivs bra med det rappa underlaget i huvudstaden, något som Basel inte är helt vana vid då de spelar sina hemmamatcher på gräs. Samtidigt som gästerna kan få en del problem i de bakre leden är det också läge att varna för vad Bajen får se upp med åt andra hållet. Arthur visade sin styrka och målfarlighet senast och ackompanjerad av lirare som Esposito, Stocker och Kasami går det ingen nöd på Basels offensiv. Jag har extremt svårt att se att detta ska bli något annat än målrikt och 1,63 är definitivt tillräckligt bra för att få plats på min trippel. Spel: Över 2,5 mål @ 1,63

Tävling: Europa Conference League

Plats: Tele2 Arena

Tid: 19:00 Gent - Raków Czestochowa: Gent -1 @ 2,17 Gent har haft ett ganska uppseendeväckande kval mot Europa Conference League så här långt. Joseph Okumu och company spelade ut lettiska RFS efter noter i föregående omgång men tog sig bara vidare med sammanlagt 3-2. Liknande scener utspelade sig förra veckan när belgarna åkte till Polen för att tampas med Raków Czestochowa. Trots ett massivt spel- och chansmässigt övertag förlorade Gent med 0-1 och värdarna är därmed pressade till att komma upp i närheten av sin högstanivå för att ta sig in i gruppspelet. Skulle Gent lyckas med att nå sin högstanivå får dock Raków en oerhört svettig afton framför sig. Tissoudali, Depoitre, Hjulsager och Chakvetadze är alla lirare med spetsegenskaper som polackerna inte ska kunna mäta sig med. Gästerna mäktade bara med två ynka skott på mål i det vändande mötet och jag blir inte förvånad om liknande siffror är att vänta på Ghelamco Arena. Gent lär däremot komma till desto fler lägen och vid händelse av ett tidigt ledningsmål kan detta mycket väl rinna iväg. Gent -1 (trevägs) är spelet jag fastnar för och till det finfina oddset 2,17 är det inte mycket att fundera över. Spel: Gent -1 @ 2,17

Tävling: Europa Conference League

Plats: Ghelamco Arena

Totalt odds: 6,18 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.