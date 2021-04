"Komplett lag - Djugården vinner allsvenskan"

Malmö vann som bekant klart förra säsongen och går in som solklara oddsfavoriter igen. Visst, får de himmelsblå ihop alla delar blir de väldigt svåra att tas med, men jag tycker mig ändå se en del frågetecken hos skåningarna. Johan Dahlin har haft skadebekymmer och Marko Johansson har en bit upp till att tillhöra seriens bästa målvakter. Bland utespelarna har Nanasi potential för att slå igenom ordentligt, men det finns också risk att en bärande spelare som Ahmedhodzic försvinner under sommaren. Nej, jag tror inte MFF tar andra raka titeln. IFK Göteborg har värvat friskt och har ett magiskt lag när alla är friska. Blåvitt dras dock med stora skadebekymmer och saknade en hel elva i sitt genrep mot Värnamo. Risken är att det blir för många poäng upp till toppen innan bärande spelare som Carl Johansson och Jakob Johansson är spelklara. Dessutom kommer inte Berg och Wendt förrän efter EM. Blåvitt ser jag däremot som en solklar guldkandidat 2022. IFK Norrköping är som alltid intressanta och med Norling vid rodret kan det gå lite hursomhelst. Om Nyman spottar in mål igen och Haksabanovic kommer upp i sin högstanivå är Peking ett lag som kan utmana om Europaplatserna, men truppen räcker inte till för att gå hela vägen. Häcken och Hammarby ska göra upp i finalen av Svenska Cupen och det är två lag som också kommer vara med där uppe i tabellen. Hammarby har ett minst sagt hårt arbetande anfallspar i Ludwigson och Selmani medan Häcken har en spännande blandning av ungt och rutinerat. Detta kryddat med seriens bästa målvaktspar i form av Dahlberg och Abrahamsson. Jag tror dock inte de når riktigt hela vägen och det gör inte heller Elfsborg som tippas göra en betydligt sämre säsong än i fjol. Djurgården @ 6,10 Precis som för två år sedan väljer jag att lägga alla mina korg i den blå-blåa korgen, även om oddset denna gång är betydligt lägre. Djurgården åkte ur Svenska Cupen mot Hammarby i semifinal, men det var en match som Järnkaminerna dominerade och det var ett rent mirakel att de inte fick in bollen. Spelmässigt såg det väldigt bra ut. Erik Berg dras fortsatt med stora skadebekymmer, men defensivt finns det ändå gott om alternativ. Une Larsson och Ekdal har fått förtroendet i cupen, men nu har även Jesper Löfgren värvats in. Det är en spelare med hög kapacitet. Dessutom är Jesper Nyholm snart tillbaka från sin skada. I Witry och Käck har Blåränderna två av Sveriges bästa ytterbackar som kommer producera massor av poäng med sina vassa inspel från kanterna. Rasmus Schüller och Elias Andersson har värvats in till mittfältet och det är fina ersättare till Karlström och Ulvestad. Dessutom har Hampus Finndell sett bra ut under försäsongen och han kan mycket väl få sitt stora genombrott i år. Även Magnus Eriksson kan användas i en lite släpande roll. Längst fram drogs Edward Chilufya med mycket skador i fjol och fick inte den utväxling som han och hela Djurgården hade hoppats på. Nu är han dock frisk och får 21-åringen från Zambia alla bitar på plats är det en lirare med kapacitet att vinna skytteligan. I Kujovic och Holmberg har Djurgården två murbräckor som kan bana väg för Chilufya och speedkanonerna Bärkroth och Asoro. Jag tycker att Djurgården ser kompletta ut och får de bara en bra start kan de rida vidare på framgångsvågen under hela säsongen. 6,10 gånger pengarna på att de får lyfta bucklan i höst är taget.