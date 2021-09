"Kör över motståndet - Danmarks svit fortsätter"

Torsdagens trippel var oerhört nära att trilla in. Sverige gjorde med råge jobbet hemma mot Spanien och Ecuador hade som väntat inga problem med Paraguay. Nordmakedonien lyckades dock inte, trots en stundtals intensiv press, få hål på Armenien. Två av tre rekar in således. Nu är det dags att nå hela vägen och till min hjälp har jag under lördagen en tajt tillställning från Dublin och ett par målkalas där Danmark och Nederländerna är inblandade. Häng med!

Spelstopp: 17.59 Irland - Azerbajdzjan: Under 2,5 mål @ 1,67 Irland stod för en heroisk insats borta mot Portugal, men föll till sist med 1-2 efter att Ronaldo vunnit två luftdueller under matchens sista fem minuter. Den gröna ön har bara en seger på sina 15 senaste landskamper. Ett fruktansvärt dåligt facit. Främst är det offensiven som fallerar då Irland har nollats nio gånger på de 13 senaste matcherna. Idah och Connolly är inget anfallspar som skrämmer slag på motståndarna direkt. Azerbajdzjan var en av spelplatserna för EM, men landslaget är alldeles för dåligt för att vara i närheten av några mästerskap. Precis som Irland står de på tre raka förluster i inledningen av kvalet och fokus bör vara på att slå vakt om det egna målet. I förra årets Nations League slutade tre av sex matcher 0-0 och det är ett resultat som Azerbajdzjan hade varit hyfsat nöjda med nu också. Det är två ängsliga lag som kommer till spel på Aviva Stadium och vi lär knappast få se någon klang och jubel-föreställning. Två fokuserade försvar står istället redo och jag tror detta kommer ticka 0-0 länge. Under 2,5 mål är taget till 1,67. Spel: Under 2,5 mål @ 1,67

Tävling: VM-kval

Plats: Aviva Stadium

Tid: 18.00

TV: Cmore Färöarna - Danmark: Danmark -2 @ 1,92 Danmark kör över allt motstånd i sin kvalgrupp och står efter fyra omgångar på maximala tolv poäng och en målskillnad på galna 16-0. I onsdags fick Skottland stryka på foten (2-0) och trots att Braithwaite och Dolberg saknades såg danskarnas offensiv fin ut. Skov Olsen, Poulsen och Damsgaard hade lekstuga och fick hjälp av Wass och Maehle på kanterna. Bakåt hade Kjaer, Schmeichel och de andra stängt igen helt. Färöarna har gjort ganska fina resultat på senare år under Håkan Ericsons ledning, men det har främst varit i Nations League. I VM-kvalet har det blivit en pinne hittills och den plockades borta mot usla Moldavien. Närmast kommer ö-nationen från en 0-4-förlust hemma mot Israel där försvaret hade väldigt svårt att stoppa Eran Zahavi. Nattestad och Faero startade då i mittförsvaret och det är lirare som till vardags spelar i Dundalk och Klaksvík. Inga klubbnamn som förpliktigar. Detta är något av ett derby då Färöarna som bekant ingår i det danska kungariket. Räkna därför med en rejäl tändning hos hemmalaget när storebror kommer på besök. Kvalitén räcker dock inte till för att hota de rödvita som tar hem detta utan problem. Minst tre mål blir vinstmarginalen och det klickas i till 1,92. Spel: Danmark -2 @ 1,92

Tävling: VM-kval

Tid: 20.45

TV: Sportkanalen och Cmore Nederländerna - Montenegro: Nederländerna över 2,5 mål @ 1,70 Fyra lag står inom en poängs marginal i Grupp G och två sjupoängare ställs mot varandra i Eindhoven. Nederländerna kommer från en 1-1-match borta mot Norge där Berghuis, Memphis och Gakpo såg intressanta ut tillsammans, men utan att få det att lossna fullt ut. Klaassen stod istället för målet framåt och det är en mittfältare som alltid fyller på i straffområdet. De spelarna kommer vara väldigt viktiga denna lördag. Montenegro tog poäng borta mot Turkiet efter att ha vänta 0-2 till 2-2. Radunovic satte då dit kvitteringen med matchens sista spark. Annars är det främst Durdevic, Marusic och Haksabanovic som ska göra det framåt när Jovetic är skadad. Hyfsade spelare helt klart. Defensivt ser det desto ihåligare ut även fast Stefan Savic, till vardags i Atlético Madrid, är en stabil pjäs. Nederländerna har i sina bästa stunder en magisk offensiv vilket de visade upp i sommarens Europamästerskap. Där satte Oranje dit åtta mål i gruppspelet innan det tog slut mot Tjeckien i kvartsfinal. På hemmaplan kommer Nederländerna komma i våg efter våg och jag har väldigt svårt att se Montenegro freda sitt egna mål. Värdarna gör minst tre mål i matchen och 1,70 på den saken är godkänt. Spel: Nederländerna över 2,5 mål @ 1,70

Tävling: VM-kval

Plats: Philips Stadion

Tid: 20.45

Totalt odds: 5,45 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.