"Kryddade siffror som talar emot Arsenal - nu slår de tillbaka"

Spelstopp: 15.59

Arsenal - Leicester: Leicester under 0,5 mål @ 1,71 - till nya Oddset

Arsenal hade Premier Leagues överlägset bästa defensiv i fjol och har bara släppt in tre mål på fem omgångar den här säsongen. Sett till The Gunners underliggande siffror borde det egentligen varit betydligt fler baklängesmål noterade den här säsongen, men då ska man också ha med sig att de rödvita tvingats spela i långvariga numerära underlägen mot såväl Brighton som Manchester City.

Siffrorna blir således kryddade och så länge Artetas gäng klarar av att hålla elva man på banan i 90 minuter ser jag inte hur Leicester, bortsett från ovanliga tillfälligheter, ska kunna hitta rätt bakom Raya. Bortsett från Ipswich har The Foxes ligans sämsta underliggande siffror i offensiv riktning och jag tror att Coopers gäng kommer att befinna sig i bottenskiktet i samma mätverktyg även när säsongen går i mål.

Här riskerar nykomlingen att tryckas tillbaka i eget straffområde under merparten av matchen och när Svenska Spel Sport och Casinos nya bettingplattform erbjuder över 1,70 på att Leicester blir mållösa klickar jag direkt.

Spel: Leicester under 0,5 mål @ 1,71

Tävling: Premier League

Plats: Emirates Stadium

Tid: 16.00

Chelsea - Brighton: Under 3,5 mål @ 1,60 - till nya Oddset

Om det var hela havet stormar-fotboll under Pochettinos vingar är det ett annat Chelsea som gestaltas under Marescas ledning. Italienaren förespråkar kontroll och bollinnehav framför sluggerfester och kontringar som var melodin när argentinaren styrde skutan på Stamford Bridge. Huruvida jag tycker det är rätt eller inte är det en faktor som jag har i bakhuvudet när Chelsea tar sig an Brighton i huvudstaden denna lördagseftermiddag.

The Seagulls saknar Pedro på det gröna schackbrädet medan Hürzeler är borta från sidlinjen. Under tyskens stämma tycker jag att Brighton ser mer stabila ut än under De Zerbi som stundtals hade svårt att täppa igen de bakre leden. Jag förväntar mig ett tålmodigt Brighton på Stamford Bridge som inte kommer att erbjuda onödiga ytor till spelare som Palmer, Jackson och Madueke.

Jag blir därför sugen på att gå emot oddsmarknaden som onekligen viktar åt en målrik drabbning. Under 2,5 mål lockar till högt odds, men jag nöjer mig istället med under 3,5 mål till 1,60. Bra virke till trippeln.

Spel: Under 3,5 mål @ 1,60

Tävling: Premier League

Plats: Stamford Bridge

Tid: 16.00

Everton - Crystal Palace: Hemmaseger @ 2,75 - till nya Oddset

Sean Dyche och dennes Everton har fått utstå mycket kritik i inledningen av säsongen. Med blott en inspelad poäng på kontot och 14 insläppta mål är det inte svårt att förstå varför, men jag tycker att det börjar bli väl överdrivet. Everton har förtjänat mer än vad tabellen säger, framför allt i mötet med Bournemouth där The Toffees var spelmässigt överlägsna sina motståndare under merparten av matchen.

1-1 mot Leicester var inte önskad utdelning men bröt likväl en negativ trend. När Branthwaite och Mykolenko är tillbaka i truppen tror jag att Dyche och company kan ta det hela ett steg längre mot Crystal Palace. Förväntningarna på The Eagles var stora inför säsongen, men hittills har Glasners manskap inte hittat rätt. De rödblå varvar högt med lågt under 90 minuter och torde få det svårt på ett erkänt svårspelat Goodison Park.

Med hemmaplan och retroaktiv utdelning i korten gillar jag oddset på Everton. 2,75 är taget på Svenska Spel Sport och Casino.

Spel: Hemmaseger @ 2,75

Tävling: Premier League

Plats: Goodison Park

Tid: 16.00

Trippeln - till nya Oddset

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.