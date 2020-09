"Kulusevskis Juventus mot ny seger"

Spelstopp: 14.59 Tottenham - Newcastle: Newcastle +1,5 @ 1,63 Tottenham vann klart mot Southampton med 5-2. Det kan Spurs tacka en högt stående motståndarbacklinje för. I den första halvleken var Londonklubben faktiskt helt överkörda. Sedan dess har Tottenham spelat Europa League-kval i Nordmakedonien där Mourinho valde att mönstra en stark elva. Det bör således finnas en del trötta ben hos värdarna här. Newcastle stod för ett riktigt bottennapp mot Brighton där Skatorna föll med hela 0-3. Den insatsen är bara att glömma för det finns kvalite hos besökarna. Anfallsparet Carroll och Wilson är oerhört tunga att möta. På mittfältet är Shelvey och Hendrick spelskickliga pjäser som kommer stå upp bra mot Winks och Höjbjerg hos Tottenham. Även fast Steve Bruce dras med en del skador kommer The Magpies kunna ställa upp med en slagkraftig elva. Newcastle vann faktiskt här förra säsongen och har triumferat i fyra av sina sex senaste bortafajter mot just Tottenham. Med det i åtanke har jag svårt att svälja det enorma favoritskapet på Tottenham. Newcastle +1,5, alltså att de svartvita har råd att torska med ett mål, står i finfina 1,63. Den plockar jag omedelbart. Spel: Newcastle +1,5 @ 1,63

Tävling: Premier League

Plats: Tottenham Hotspur Stadium

Tid: 15.00 Hoffenheim - Bayern München: Bayern München -1,5 @ 1,63 Bayern Münchens makalösa svit slutade på 22 raka segrar efter 90 minuter. I torsdagens Supercupfinal mot Sevilla fick faktiskt den tyska maskinen bara oavgjort. Sedan vann såklart Die Roten efter förlängning ändå. Bayerns offensiv ser helt makalös ut med Lewandowski framför Müller. På kanterna forsar de tyska landslagsmännen Sané och Gnabry fram. Bayern är helt omöjliga att stoppa vilket de visade i den första omgången av Bundesliga där Schalke fick stryk med galna 8-0! Hoffenheim vann sin premiärmatch över Köln efter att Kramaric stått för samtliga tre mål i 3-2-vinsten. Kramaric och Dabbur bildar en vass offensiv duo men mycket mer än så har inte landsortslaget att jobba med. Bicakcic, Vogt och Kasim är ingen försvarslinje som ger Lewandowski skrämselhicka direkt och två insläppta mot Köln visar hur darriga Hoffenheim är bakåt. Visst bör Bayern vara något slitna efter att ha varit i Budapest under torsdagen, men det är sådan skillnad i kvalité här att det ska spela mindre roll. När lagen möttes på denna arena i februari vann de regerande mästarna med 6-0. Jag ser det som ytterst troligt att Bayern vinner stort igen och -1,5 till 1,63 är taget. Spel: Bayern München -1,5 @ 1,63

Tävling: Bundesliga

Plats: PreZero Arena

Tid: 15.30

Roma - Juventus: Bortaseger @ 2,03 Edin Dzeko spelade inte i Romas premiär mot Verona, som slutade 0-0 men dömdes till 3-0 för Verona efter att Diawara registrerats som under 22 år, då han i princip bara var en läkarundersökning från att gå till Juventus. Klubben från Turin hämtade dock in Álvaro Morata istället och nu verkar det som att Dzeko blir kvar i Roma. Nu ska bosniern och hans lagkamrater ställas mot just Juventus. Roma saknar verkligen kreativitet när Zaniolo är knäskadad och kommer få jobba hårt här. Juventus öppnade målskyttet efter en kvart mot Sampdoria genom Dejan Kulusevski. En härlig start för svensken som verkar ha imponerat på den nya tränaren Andrea Pirlo. Då Dybala är småskadad lär Kulusevski återigen få starta bredvid Ronaldo. I 3-0-segern mot Sampdoria var Aaron Ramsey en gigant på mitten och kan han komma upp till sin fulla potential blir de vitsvarta ännu bättre än i fjol. Mot Roma ska de i vilket fall som helst gälla som solklara favoriter. Tvåan till 2,03 är given på min trippel. Spel: Bortaseger @ 2,03

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Olimpico

Tid: 20.45

TV: Sportkanalen och Cmore

Trippeln Tottenham - Newcastle: Newcastle +1,5 @ 1,63

Hoffenheim - Bayern München: Bayern München -1,5 @ 1,63

Roma - Juventus: Bortaseger @ 2,03

