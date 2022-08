Kulusevskis Spurs säkrar Champions League-platsen

Tottenham inledde fjolåret uruselt, men efter att Antonio Conte hämtats in blev det fart på grejerna. Kane och Son hittade varandra mer och mer och nya krafter i Kulusevski och Bentancur levererade. Till sist blev det en fjärdeplats och att det var ärkerivalen Arsenal som petades bort från Champions League smakade extra gott.

Conte och company har inte legat på latsidan under uppehållet utan istället förstärkt truppen ytterligare. Yves Bissouma har hämtats in från Brighton och han har varit en av ligans bästa mittfältare på senare år. Dessutom har Richarlison och Ivan Perisic förstärkt offensiven. Son, Kane och Richarlison bildar tveklöst en av seriens bästa anfall på pappret och med en sådan trupp är givetvis siktet inställt på topp 4 igen. Något jag tror att Spurs löser även om de är ett par transferfönster ifrån att kunna utmana Manchester City och Liverpool om titeln. Just titlar är något Spurs varit allergiska mot i många år och är det något fansen drömmer om är det att få lyfta en buckla. Hur det blir med den saken låter jag vara osagt.

Tottenham sluta topp 4 @ 1,74

Antonio Conte är en riktig mästartränare som kräver det bästa av sina spelare. Under sommaren har han kört hårt med sin trupp och Tottenham kommer inte fallera på konditionen. Bissouma och Richarlison adderas till en redan stark trupp och det är två spelare som kliver rakt in i startelvan. Heung-Min Son har vara fantastisk i många år och delade skytteligatiteln med Salah i fjol. Kan sydkoreanen vara lika bra denna säsong samtidigt som Harry Kane kommer upp i sin normala nivå finns det inget försvar som kan stå emot de vitklädda. Det kommer bli tuffare än någonsin att lösa en topp 4-placering, men jag tror Spurs löser uppgiften. 1,74 är ett stabilt odds på den saken.

Liga: Premier League

Spelform: Tottenham sluta topp 4

Spela på Svenska Spel Sport & Casino: @ 1,74

