"Kvällens spik - Arsenal storfavoriter"

Under måndagen satt två av tre spel på min trippel och i tisdags var det dags igen. Två av tre spel in där ett sent kvitteringsmål av Swansea förstörde den bongen. Marginalerna är inte på min sida just nu, men den större delen av rekarna sitter i alla fall. Nu siktar jag på full pott och för att nå dit ska fem lag hitta nätet.