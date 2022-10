Laddat möte i Milano

Tre av sex rekar in förra helgen. Tyvärr inte på samma trippel dock och det blev två missade bongar. Bland annat överskattade jag Helsingborg och Arsenal. Denna lördag tittar jag bland annat till ett Berlusconi-derby i Italien på vägen mot tre gröna bockar. Du hänger väl med?

Spelstopp lördag 22 oktober: 15.29

Bayer Leverkusen - Wolfsburg: Över 2,5 mål @ 1,58

Bayer Leverkusen har en hemsk höst där det har gått troll i maskineriet. Champions League har inte gått något vidare och i ligan ligger de faktiskt på negativ kvalplats. Den stora boven är utan tvekan försvarsspelet. 21 insläppta mål på tio omgångar är inte bra nog. Framåt finns det däremot klass i lirare som Diaby, Paulinho och Schick. den sistnämnde tjecken har haft blött krut i bössan den senaste tiden, men vad han kan vet alla om.

Wolfsburg har bara tagit två poäng fler vilket är lite mindre än vad de hade hoppats på. Även här har försvaret läckt betänkligt vilket 17 baljor i baken vittnar om. Vargarna har dock en spännande offensiv med bröderna Nmecha, Marmoush och Wind. Dessutom är Mattias Svanberg en kreativ mittfältare med ett mäktigt distansskott. Wolfsburg går knappast mållösa av planen denna lördag.

Bayer Leverkusen har ett snitt på 3,5 mål per ligamatch denna säsong medan Wolfsburg ligger på 2,8. Jag tror de håller sina snitt och att vi får se minst tre baljor i denna tillställning. 1,58 är tillräckligt bra på den saken.

Spel: Över 2,5 mål @ 1,58

Tävling: Bundesliga

Plats: BayArena

Tid: 15.30

Milan - Monza: Båda lagen gör mål & Över 2,5 mål @ 2,13

Silvio Berlusconi lär säkerligen ratta in TV:n under lördagskvällen för att ta en titt på mötet mellan sina skötebarn Milan och Monza. Gästerna är nykomlingar i högsta serien och har stundtals imponerat ordentligt. Tre raka segrar med en intakt nolla bakåt i de fajterna fanns i bagaget innan Empoli väntade i den förra omgången. Då torskade Monza med 0-1. Gästerna lär knappast hålla nollan på San Siro, men visst ska Gytkjaer, Caprari, Pessina och de andra kunna trycka in en boll.

Milans hemska skadelista har minskat något och här kommer vi få se en stark startelva. Kalulu och Tomori bör ta plats i försvaret med Tonali och Bennacer strax framför. Offensivt kan Pioli välja och vraka mellan Leao, Giroud, Díaz, Messias, Rebic, Origi och unge Adli, som startade när Hellas Verona slogs tillbaka med 2-1 för en vecka sedan. Det är en grym uppställning som lär hitta nätet nu också.

I tre av Milans fem hemmamatcher i Serie A denna höst har båda lagen gjort mål och jag tror vi får se samma sak här också. 2-1 till Rossoneri är ett sannolikt resultat och då lockar båda lagen gör mål i kombination med att vi får se minst tre mål i matchen mest. 2,13 är ett bra odds på den saken.

Spel: Båda lagen gör mål & Över 2,5 mål @ 2,13

Tävling: Serie A

Plats: San Siro

Tid: 18.00

TV: Cmore

Fiorentina - Inter: Bortaseger @ 2,05

Trots ett riktigt fint spelarmaterial fortsätter Fiorentina att underprestera grovt. 1-1 mot Lecce i den förra omgången var ännu ett snedsteg för Viola som ligger på den undre halvan av tabellen. Cabral har inte varit den värvning som de lilaklädda hade hoppats på och lirare som Kouamé, Sottil och Ikoné får det inte att lossna. Det blir knappast något trendbrott denna lördag heller.

Inter har tagit två viktiga segrar i rad när det kommer till seriespelet, men med åtta poäng upp till serieledarna Napoli finns det ingen möjlighet att slå sig till ro. Vi kommer få se ett stark blåsvart lag ställa upp i Florens och med endast Brozovic som tveksam till spel innebär det stjärnor som Dzeko, Martínez, Barella och Calhanoglu. Dessutom är Lukaku tillbaka och får troligen ett inhopp.

Den uppställningen klarar inte Fiorentina av att stå emot. Inter har tolv raka möten mot värdarna utan att förlora och här tar besökarna tre tunga poäng. 2,05 är ett jättefint odds på den saken.

Spel: Bortaseger @ 2,05

Tävling: Serie A

Plats: Stadio Artemio Franchi

Tid: 20.45

TV: Cmore

Trippeln

Bayer Leverkusen - Wolfsburg: Över 2,5 mål @ 1,58

Milan - Monza: Båda lagen gör mål & Över 2,5 mål @ 2,13

Fiorentina - Inter: Bortaseger @ 2,05

Totalt odds: 6,89

Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.